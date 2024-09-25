聯發科天璣9400於10月9日亮相 將與高通驍龍新品「仙拚仙」

聯發科（2454）昨（24）日宣布，將於10月9日舉行最新5G旗艦晶片「天璣9400」發布會，預告接下來重量級產品即將問世。外界預期，天璣9400聲勢看好，與高通10月下旬將發表的驍龍新晶片「仙拚仙」，後續可望為聯發科第4季的營運表現吞補丸。

聯發科昨天在官方臉書發布天璣9400發表會的消息，邀請大家「共同探索天璣心世界」。

根據聯發科釋出的宣傳短影片，焦點放在晶片的三個主要架構，分別是中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與AI處理器（NPU），標榜「AI心跨越 天璣領勢而來」。

聯發科先前就已對外宣布，天璣9400將於10月上市，是該公司首度採用台積電3奈米製程生產的晶片，配置安謀（Arm） v9核心並搭配全大核架構，標榜進一步優化生成式AI的功能。

雖然聯發科還沒有對外公布新晶片的詳細規格，但近期市場消息傳出，天璣9400的CPU單核性能比前一代提升至少30％，且GPU實測數據表現傑出，光追性能也提升近20％。

聯發科執行長蔡力行也表示，天璣9400首波導入的機型數量比天璣9300更多，該公司有信心2024年的旗艦產品營收成長幅度將超過50％。

手機晶片是聯發科的營運主力，該公司評估，今年各營收類別的表現都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。同時，該公司累計前八月的業績年增近三成，預期全年美元營收將成長中十位數百分比（14％至16％），並相信2024年會是其下一階段成長的開始。

聯發科之前已推出的天璣9300+晶片，其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，因此外界也期待天璣9400的表現是否更上層樓。

高通方面，已在官網上預告10月下旬將於夏威夷舉行2024驍龍論壇，外界預期屆時將發表最新旗艦晶片驍龍8 Gen 4。

高通與聯發科在去年第4季推出的旗艦晶片中，就已不約而同都強調AI功能，可預期今年雙方新產品支援AI應用的能力都將會再進一步增強。



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