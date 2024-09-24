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郭智輝訪台積電熊本廠 讚具科學園區潛力但「2問題待解」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台積電在日本設廠第一、二廠都選在熊本，經濟部長郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，到台積電熊本廠（JASM）訪視。圖為台積電熊本一廠。圖／路透
台積電在日本設廠第一、二廠都選在熊本，經濟部長郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，到台積電熊本廠（JASM）訪視。圖為台積電熊本一廠。圖／路透

經濟部郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，除了到台積電熊本廠（JASM）訪視，也向JASM表示若有任何需協助與溝通的議題，將全力協助。郭智輝並且表示，熊本相當有機會發展為科學園區，但目前面臨交通問題和人才問題，如果這些問題能夠順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區。

郭智輝上任4個月，已3度訪日，為歷任經濟部長中罕見，此次訪日預計停留4天，周五回國。郭智輝24日抵日後，也前往熊本縣政府拜會知事木村敬（KIMURA Takashi），針對當地半導體供應商投資進駐情形，特別是後續的交通規劃、人才培育等重要議題交換意見，希望讓台灣廠商在日投資能得到在地支持，並持續深化台日半導體供應鏈韌性合作。

木村敬表示，雖然今天沒有得出具體的結論，但將繼續保持密切聯繫，以促進台灣與熊本之間的經濟交流。

台積電日本熊本一廠預計今年第4季量產，並計劃今年底開始興建熊本第二座晶圓廠。郭智輝看好熊本將來發展成科學園區，他說，目前熊本面臨交通問題與人才問題，如果這些問題能夠順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區，交通及人才問題的解決短期內比較困難，但他們計劃成立一個團隊，讓台日間的合作更加順利。

木村敬表示，將借助中央政府的力量，規劃未來3至5年內改善TSMC及周邊半導體技術園區(セミコンテクノパーク)的道路交通狀況。至於人才問題，這是全日本共同面臨的問題，但若就熊本與九州地區考量，將鼓勵大學生到台灣短期留學或接受培訓。

不過，熊本要發展成科學園，面積可能也是一個問題，郭智輝表示，台灣科學園區用地非常寬廣，現在熊本縣要一次規劃300公頃的土地開發雖然相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大。

此外，針對日本其他縣市也想對台灣半導體產業招商，郭智輝說，理解其他縣市也有設置科學園區的意願，但經濟部仍會依循台積電及相關台灣業者的需求，因為整體市場需求還無法確定，因此也無法估算計畫推動速度，不過，預估明年AI晶需求將急速回溫，台灣新設置廠區時程有些延宕，未來市場所需部分供給量能，可能要依靠台積電的熊本廠。

半導體 台積電 經濟部 郭智輝

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