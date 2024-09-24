快訊

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

總預算案國民黨羅廷瑋投「棄權」 民眾黨台中黨部：心寒

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科天璣晶片即將問世 《繁花》女星辛芷蕾預告暖身

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科邀請電視劇繁花女主角辛芷蕾為天璣晶片拍攝宣傳影片。圖／取自聯發科FB網頁
聯發科邀請電視劇繁花女主角辛芷蕾為天璣晶片拍攝宣傳影片。圖／取自聯發科FB網頁

手機晶片大廠聯發科（2454）的最新旗艦晶片天璣9400終於要正式登場，該公司於24日在臉書上預告，新一代天璣旗艦晶片即將來襲，新品發布會時間為10月9日上午，邀請大家「共同探索天璣心世界」。

根據聯發科在臉書上放置的短影片，焦點放在晶片的三個主要架構，分別是中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與AI處理器（NPU），標榜「AI心跨越 天璣領勢而來」。

另外，聯發科這次新品發布會預計將於深圳舉行，該公司也先在臉書等管道釋出約15分鐘的天璣晶片「天際奇航」宣傳影片，由中國大陸熱門電視劇「繁花」女主角之一的辛芷蕾擔綱演出，大動作為天璣9400上市暖身。

晶片 聯發科

延伸閱讀

高通洽收購英特爾引疑慮 美媒：晶圓廠象徵國家實力

FT拆解華為擎雲L540筆電 揭露北京科技自主夢進展

加速半導體廠興建…美眾院通過立法 三個方法可豁免聯邦環評

五大信賴產業 明年預算大增 半導體業122億 成長21%

相關新聞

交通部力邀 簡立峰、伍勝園擔任中華電信董事

電信龍頭中華電信（2412）24日公告，大股東交通部派任新法人董事代表，曾任Google台灣區分公司總經理的簡立峰及交通...

郭智輝訪台積電熊本廠 讚具科學園區潛力但「2問題待解」

經濟部長郭智輝24日率團訪日，前往台日科技合作的重鎮熊本縣，除了到台積電熊本廠（JASM）訪視，也向JASM表示若有任何...

聯發科天璣晶片即將問世 《繁花》女星辛芷蕾預告暖身

手機晶片大廠聯發科（2454）的最新旗艦晶片天璣9400終於要正式登場，該公司於24日在臉書上預告，新一代天璣旗艦晶片即...

經長郭智輝視察台積熊本廠 預告逾十家台廠將進駐

經濟部長郭智輝24日率團訪問日本熊本縣，除了訪視台積電（2330）熊本廠(JASM)，也拜會熊本縣政府知事木村敬(KIM...

台積電「twAAA」評等確認 中華信評：仍有地緣政治風險

中華信評今天確認台灣積體電路製造股份有限公司（台積電（2330））的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信...

我國半導體業結盟打群架 人工智慧熱潮下全世界都要靠台灣？

台灣半導體業上下游產業鏈完整，分工也很精細，而且共同團體作戰，從IC設計與相關矽智財、EDA工具，到製造相關矽晶圓、晶圓代工、封測、設備、專業氣體等，供應鏈從上到下戮力合作，打造出各種應用所需的半導體元件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。