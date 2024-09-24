聯發科天璣晶片即將問世 《繁花》女星辛芷蕾預告暖身

手機晶片大廠聯發科（2454）的最新旗艦晶片天璣9400終於要正式登場，該公司於24日在臉書上預告，新一代天璣旗艦晶片即將來襲，新品發布會時間為10月9日上午，邀請大家「共同探索天璣心世界」。

根據聯發科在臉書上放置的短影片，焦點放在晶片的三個主要架構，分別是中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）與AI處理器（NPU），標榜「AI心跨越 天璣領勢而來」。

另外，聯發科這次新品發布會預計將於深圳舉行，該公司也先在臉書等管道釋出約15分鐘的天璣晶片「天際奇航」宣傳影片，由中國大陸熱門電視劇「繁花」女主角之一的辛芷蕾擔綱演出，大動作為天璣9400上市暖身。