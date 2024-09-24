經長郭智輝視察台積熊本廠 預告逾十家台廠將進駐

經濟部長郭智輝24日率團訪問日本熊本縣，除了訪視台積電（2330）熊本廠(JASM)，也拜會熊本縣政府知事木村敬(KIMURA Takashi)，雙方就當地半導體供應商投資進駐情形，交換意見。郭智輝表示，目前約有十多家企業表示有意立即進駐，熊本相當有機會發展為科學園區，但須先解決交通問題和人才問題。木村敬回應，在未來3到5年內改善TSMC園區之道路交通狀況。

這是郭智輝上任後第三度訪問日本。經濟部發出新聞稿表示，郭智輝在熊本縣政府安排下，到熊本周邊視察目前工業區開發情況，希望為後續供應鏈進駐情況、未來台商發展先行預備相關基礎建設。此外，郭智輝也將拜會有海外產業園區開發經驗的大商社等，探討合作開發海外科技園區之可能性。

郭智輝在日本受訪表示，熊本相當有機會發展為科學園區，但目前面臨交通問題和人才問題，若能順利解決，未來熊本將自然而然發展為類似台灣的科學園區。他並說，台灣科學園區用地非常寬廣，現在熊本縣要一次規劃300公頃的土地開發相當困難，但可以30公頃、50公頃逐步擴大，未來是有可能實現。

郭智輝還說，就他了解，日本其他縣市也有設置科學園區的意願，但我方會依循TSMC及相關台灣業者的需求進行，但目前整體市場需求還無法確定，因此也無法估算計畫推動速度。依照目前情形，明年AI晶片將急速回溫，台灣新設置廠區有點延宕，未來市場所需之部分供給量能，可能要依靠台積電熊本廠。

郭智輝說，目前約有十多家企業表示有意立即進駐。未來我們推動的將不僅是半導體，還包括AI相關供應鏈，因此將會有更多企業願意進駐。

木村敬表示，熊本縣有機會成為科學園區，但必須解決交通問題以及人才不足等。關於交通問題，將會借助日本中央政府的力量，規劃在未來3到5年內改善TSMC及周邊半導體技術園區之道路交通狀況。至於人才問題，雙方討論到如何鼓勵大學生到台灣短期留學或接受培訓，並促進大學、專科之間的人才培養合作，雙方同意繼續就這個合作方向持續交換意見。