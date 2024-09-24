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台積電「twAAA」評等確認 中華信評：仍有地緣政治風險

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台積電。路透資料照
台積電。路透資料照

華信評今天確認台灣積體電路製造股份有限公司（台積電（2330））的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。台積電長期評等的評等展望為「穩定」。與此同時，中華信評確認台積電發行的無擔保普通公司債的債務發行信用評等為「twAAA」。

台積電的評等結果係反映：中華信評認為，未來兩年該公司在先進與特殊製程技術方面的穩固領先地位，以及更加多元化的終端市場應用將為其相對強勁的營收與獲利能力成長率提供支撐。

中華信評認為，台積電持續增強的營運現金流量亦可在同一期間支應更高的資本支出需求。而台積電應可因此維持非常強健的資產負債表，並在較其同業更為審慎的股東報酬政策下持續保有淨現金部位。

不過，中華信評強調，台積電仍面臨技術變遷及競爭，以及資產集中度高的相關風險，若地緣政治緊張局勢升級，前述風險恐導致營運波動升高。而未來兩年台積電持續進行的海外產能擴張策略不太可能明顯緩解前述風險。

台積電 華信

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