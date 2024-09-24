宏碁旗下安圖斯耕耘印度有成 拿下國營企業BHEL大單

宏碁（2353）子公司Altos安圖斯科技致力於開發嶄新的人工智慧運算解決方案，並持續拓展海外市場。安圖斯科技長期深耕印度市場，近日更宣布贏得印度國營企業巴拉特重型電氣Bharat Heavy Electricals Limited（BHEL）的大型專案訂單，成功於印度逾35個地點部署1,700餘台Altos BrainSphereTM P130 F9工作站，不僅為安圖斯科技開拓印度伺服器及工作站市場的重大突破，更展現其於印度市場的長遠布局與潛在發展機會。

安圖斯科技總經理李占傑指出：「安圖斯科技自2022年在印度設立分公司以來，在印度市場的布局成效顯著。印度作為全球經濟發展的重要引擎之一，為我們提供了龐大的市場機會，印度政府於2023年推出最新版的資訊科技（IT）生產相關激勵計畫（PLI 2.0），加速了當地電子製造業的發展，安圖斯科技成功贏得BHEL專案訂單，不僅彰顯了旗下產品於海外的市場接受度，也深化了與當地客戶的合作。未來我們將持續深耕印度市場，推動更多技術突破與發展。」

據Research & Markets市場研究報告指出，印度IT硬體市場規模有望在2029年成長至278.6億美元，展現強大的產業潛能。BHEL是印度政府擁有63.17%股權的國營企業，作為印度最大的綜合電廠設備製造商，其業務涵蓋多個關鍵基礎設施領域，對印度的工業發展和能源安全至關重要。

安圖斯科技將透過Altos BrainSphereTM P130 F9工作站為BHEL的CAD/CAM設計師提供高性能工作站，支援AutoCAD及Siemens UG NX等應用程式，並能根據BHEL的技術規範量身定製解決方案，確保產品高度匹。此外，安圖斯科技此次交付的P130 F9工作站完全在印度本地組裝完成，這不僅符合印度政府的「當地製造」政策，也顯示了公司在印度市場的本地化戰略。