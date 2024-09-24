COMPUTEX明年新增機器人與無人機區、AI服務技術區

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）將於2025年5月20日至23日在台北南港展覽館1館及2館登場，台北市電腦公會今天表示，將新增「機器人與無人機區」、「AI服務技術區」。

台北市電腦公會指出，面對工業用機器人（含機器手臂）應用持續增加，服務型機器人需求快速成長趨勢，民用無人機、無人地面載具應用多元化發展，並因應全球人口高齡化影響，COMPUTEX 2025新增機器人與無人機區（Robotics & Drones），協助廠商拓展製造、物流、零售、醫療、居家等場域機器人、無人機、自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）、無人地面載具（UGV）等商機，並搭配4G、5G、5G專網等電信服務，提供更完善且多元化的機器人與無人機應用。

根據Precedence Research公司研究報告顯示，2023年全球服務型機器人市場規模為472.7億美元，2024年將增加到545.1億美元，預估2034年上看2127.7億美元，2024年到2034年間年複合成長率（CAGR）達15%。

報告顯示，以應用類型與應用場域來區分，2023年專業用服務型機器人銷售最多，且以商業場域為主，預估未來幾年將以個人用機器人成長速度最快。

2025年台北國際電腦展也因應企業AI支出採購持續擴增，新增「AI服務技術區」。

根據國際數據資訊（IDC）研究報告顯示，現階段全球AI市場規模近2350億美元，預計2028年將超過6310億美元，其中又以軟體和資訊服務、銀行和零售等3大行業支出占比最高，預估2024年，此3大行業AI支出費用將達896億美元，占全球AI市場38%，到2028年年複合成長率達27%，支出更上看2220億美元。

台北市電腦公會表示，因應全球AI運算需求快速成長，COMPUTEX 2025新增AI服務技術區，協助海內外科技廠商搶攻全球AI服務、AI資料中心、生成式AI（GenAI）運算、大語言模型（LLM）訓練、邊緣AI運算（Edge AI）等企業AI支出採購需求。