台積供應鏈牽動市場需求 大廠董座點名「1領域」商機將爆發

資安軟體服務商全景軟體（8272）董事長楊瑞明24日坦言，這幾年市場對資安的預算不斷的提升，並且這幾年提升的幅度有越來越明顯的趨勢，這也代表市場對這方面的重視越來越多。他分享，以往參加資安研討會的企業多半都是半導體廠，不過現在就連「護國神山」台積電（2330）等有關的上下游供應鏈夥伴，都已經開始積極投入、參加，可見「資安」已成為一個很重要的趨勢。

楊瑞明分享，自己上次在一場資安研討會中，遇到個化工夥伴，當時自己不解的向其提問，「化工業怎麼也要導入資安？」而他當時就向自己分享，「他們團隊是為了供貨給台積電，所以才積極將資安系統導入」，所以由此可見這些半導體大廠對資安的重視，不僅影響到他們上下游的供應鏈夥伴，也帶動了整體資安市場訂單的增長。

全景軟體成立至今已有20多年，最大股東為持股占比19%的代工廠緯創（3231），而團隊於2023年成為首家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，可完整符合政府零信任架構的身分鑑別、設備鑑別及信任推斷三階段。至今已協助34家政府機關導入零信任架構，不僅是政府部門資安升級的重要合作夥伴，亦是少數通過國家資通安全研究院「身分鑑別」 及「設備鑑別」兩階段認證的軟體公司，相當具競爭優勢。