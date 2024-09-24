鴻海CoDoctor Pro獲二類醫療器材許可 秀智慧醫療實力

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317） 受邀參加由食品藥物管理署（食藥署）24日於台北國際會議中心舉辦的「2024 智慧醫材跨域單位博覽會」。此次博覽會以「智慧串聯 • 創新商機」為主題，匯聚醫療、科技及產業領域的專家與領袖，旨在搭建跨界合作的交流平台。

鴻海科技集團作為科技產業的代表，與來自衛生福利部資訊處、長庚醫療、全球人工智慧領導企業 NVIDIA（輝達）、跨國藥廠Sanofi（賽諾菲）等數位醫療推動者， 共同探討AI 賦能醫療的未來發展，活動凝聚逾200位業者、法人/公協會、學研單位、醫療院所及創投公司等智慧醫材產業鏈菁英，分別以不同面向深入分析智慧醫材國內外趨勢脈動、技術應用及場域發展等議題。

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄於會中針對醫療器材與科技產業的跨界創新進行專題演講。姜志雄表示：「數位健康是鴻海既定的3+3策略方向之一。作為台灣數位健康大聯盟的共同創始人，我們希望以患者為中心（Patient Centricity），以醫院為主軸（Hospital Bedrock），以科技為橋樑（Technology as Bridge），實現跨界合作，將台灣的醫療科學與數據科學強強聯手，形成新模式、新生態、新數據、新場域，定義台灣數位轉型的新足跡，並進而輸出到全球。」

鴻海科技集團積極推動健康照護模式的轉型，從院內到院外、從醫院延伸到家庭，透過端雲整合及虛實交互的數位健康解決方案，實現遠距健康照護的落地應用。目前，鴻海已與台灣各地多家醫療機構合作，逐步完成智慧醫療中心平台的搭建，並推出一系列智慧終端設備，當中 CoDoctor Pro 智合醫多功能檢測儀專業版已於今年獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）二類醫療器材許可證，展現其數位健康產品在實現精準健康管理與提升醫療服務效率的能力。

在軟體醫材布局方面，鴻海也與聯盟內的多家醫院跨界合作，共同建立了多模態巨量醫學模型 CoDoctor AI 輔助診斷平台，該平台涵蓋心電圖、眼底影像及攝護腺 MRI 等領域，並透過 AI 技術大幅提升醫療診斷的精準度與效率。

自2022年起，鴻海科技集團在政府及工業技術研究院的支持下，積極推動台灣數位健康大聯盟（Harmony in Medical and Technology; HiMEDt），現已串聯超過21家來自產、官、學、醫療、慈善等多元領域的生態夥伴。成為科技與醫療深度融合的最佳實踐代表。