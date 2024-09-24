交通部力邀 簡立峰、伍勝園擔任中華電信董事

電信龍頭中華電信（2412）24日公告，大股東交通部派任新法人董事代表，曾任Google台灣區分公司總經理的簡立峰及交通部政務次長伍勝園擔任董事。

簡立峰現任Appier Inc.（沛星互動科技）獨立董事、統一企業獨立董事、財團法人資訊工業策進會常務董事。

簡立峰是臺灣的計算機科學學者與企業家，曾任中央研究院資訊科學研究所副所長、國立台灣大學教授、Google台灣區分公司總經理等職務。

簡立峰接任中華電信法人董事，補蔡秀涓董事遺缺。伍勝園補胡湘麟董事遺缺，24日生效。

市場也關注，近期市場盛傳，中華電信高層人事案將異動，董事長郭水義及總經理林昭陽卸任，盛傳行政院及交通部屬意簡志誠及林榮賜分別接任董事長及總經理職務。

目前尚未獲得中華電信證實，業界人士指出的，人事案仍待中華電信董事會通過，現在董事成員到齊，近期可能舉行臨時董事會，通過高層人事案。