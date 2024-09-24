可成發聲明自清 切勿受騙上當

可成（2474）科技股份有限公司 (以下簡稱可成) 近日接獲電郵，詢問本公司董事長洪水樹是否以「凱怡投資股份有限公司」(以下簡稱凱怡投資) 名義，簽署合作協議對外募資。

經查凱怡投資係可成洪董事長之私人公司，非本公司關係企業，與本公司亦無業務往來。近日凱怡投資被有心人士利用，透過社群平台冒名及偽造印章簽署合作協議，本公司接獲相關訊息後，已於9月23日偕同凱怡投資報案。

本公司在此嚴正聲明，無論凱怡投資或可成洪董事長皆未經營任何社群平台或社團，亦未曾擬定或簽署任何投資合作協議對外募資，籲請社會大眾小心，切勿上當受騙。

特此聲明如上。