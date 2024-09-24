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趕快更新軟體 索尼Xperia 1 VI支援Wi-Fi 7

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智慧手機在2024迎來Wi-Fi 7元年，Sony 9月24日宣布 Xperia 1 VI即日起透過軟體更新（軟體版本號：69.0.A.2.44），即可在台灣支援最新Wi-Fi 7 技術！最新Wi-Fi7傳輸速度相比Wi-Fi 6E提升高達 2.5 倍、更可以支援320MHz的頻寬，資料傳輸容量提升2倍。

透過全新4096QAM調變技術及多鏈路操作 (MLO)，可同時使用2種頻段，享受低延遲、高穩定的雙重優勢！不論是觀賞高畫質串流影音、進行視訊會議，或是暢玩線上遊戲，體驗都能更舒適、流暢。邀請 Xperia 1 VI 用戶們趕快下載更新，立即享受飆網體驗！

Xperia 1 VI 搭載Sony 獨家 Exmor T for mobile 雙層式架構感光元件，同時集獨家顯示技術、頂級影音規格、兩天長效續航於一身，帶來全方位行動娛樂體驗，採用高通Snapdragon 8 Gen 3處理器、5,000mAh電池、6.5吋機身、19.5:9最佳螢幕瀏覽比例，以及精準絕佳的螢幕顯色技術「Powered by BRAVIA」，全新FPS optimizer幀率優化功能，輔助手遊體驗更上層樓。

Xperia 1 VI搭配全新Wi-Fi 7技術，理論最大速度為5764Mbps，無論是下載大型遊戲、高畫質影片都能極速暢快；雲端存取、資料備份更無縫；連線遊戲、視訊通話穩定不卡頓！

Wi-Fi Xperia

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