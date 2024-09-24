COMPUTEX 2025將開放報名 聚焦全方位AI應用商機

亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展），將於2025年5月20日至23日在台北南港展覽館1館及2館登場，台北市電腦公會今天表示，9月30日開放線上報名。

台北市電腦公會指出，主辦單位已於9月23日正式公告COMPUTEX 2025參展報名辦法、9月30日開放線上報名，參展廠商需於10月7日開始上傳報名表以完成報名作業。

因COMPUTEX 2024引發業界廣泛關注與強烈迴響，預計在報名開放後，參展及展位數需求將大幅增加，並有可能提前額滿，較晚報名廠商將被列為候補名單。

台北市電腦公會說明，COMPUTEX 2025以AI NEXT為主題，聚焦人工智慧（AI）運算、未來移動、先進通訊、綠能永續4大趨勢，來回應世界經濟發展需求，並強調COMPUTEX將成為全球AI落地應用供應鏈最重要B2B展會平台之一，包括AI伺服器、人工智慧個人電腦（AI PC）、高效能運算（HPC）、智慧座艙、電動載具、5G專網、B5G通訊、6G技術、衛星通訊、太空科技、資安安控等解決方案。

因應聯合國永續發展目標（SDGs），綠能永續也是COMPUTEX強調可持續發展理念，鼓勵參展商展示綠色環保、循環經濟、淨零排放、儲能系統等創新產品和技術。