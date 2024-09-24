富采集團智能車燈產品榮獲 SDIA Award 前瞻顯示大賞肯定

富采（3714）集團積極布局車用、先進顯示、智能感測與光通訊等新領域「3+1新發展策略」，車用以全方位的光源解決方案深耕車用顯示、車用感測、車用照明三大領域。富采旗下隆達電子創下連續三年榮獲SDIA Award前瞻顯示大賞肯定，今年更以新世代車外智能動態顯示模組獲獎。

隆達電子為LED封裝及模組整合解決方案專家，這次獲獎產品提供車主與用路人嶄新的互動模式，車主可透過此顯示屏傳達車子行進的方向，與傳統方向燈相比，周圍用路人可更清楚識別車子轉彎方向，大幅提升行車安全，此外，此顯示屏也可顯示電動車的充電進度，方便車主判別是否已有足夠電力可繼續行駛，為消費者帶來更具互動性的駕駛體驗，不僅增強用車安全，還結合了個性化及資訊傳遞功能，充分符合現代汽車市場的需求。

產品技術則以光源整合的優勢串接Mini LED顯示模組及控制模組顯示屏，透過製程、電路設計、機構布局，於技術上跳脫傳統Mini LED架構設計，首創導入全車用半導體元件，精準驅動區域調光，優化線路設計及最適化封裝技術，使光學表現最佳化。此外，透過全自動化雷射返修技術，提高產品的可靠性與維護效率。

照明產品的亮度在高環境光差異的用車環境極為重要，一般的OLED僅可達3,000尼特（nits），因亮度過低在白天陽光照射下無法清楚識別，不適合應用於車前白光。隆達的新世代車用智能動態顯示產品則擁有40,000尼特（nits）的高亮度表現，白光顯示的部分則採用D65白點校正，可呈現自然真實的白光，符合人眼視覺感知的照明效果。

隆達近期與德國車用IC大廠Inova Semiconductors透過密切合作，共同開發與推廣SmartLED市場，擴展車用氛圍燈生態圈，ISELED的應用從車內氛圍燈延伸至車外照明，新世代車用智能動態顯示即為新興應用之一，結合個性化、資訊傳達和安全升級等加值功能，不僅為汽車增添革命性的元素，更受多家國際知名車廠及Tier one青睞，目前已陸續導入隆達開發的技術，預計在未來幾年將進行量產。