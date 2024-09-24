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強化資安 創見強調100%台灣研發生產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見強調100%台灣研發生產，提供安心使用體驗。圖／創見提供
創見強調100%台灣研發生產，提供安心使用體驗。圖／創見提供

近期國際市場因產品安全問題而受到高度關注，創見資訊（2451）今日 重申旗下行車記錄器、密錄器產品均為100%台灣研發生產，致力於為消費者提供信賴與最高標準的安全保證。

創見擁有自主的研發團隊與生產基地，所有產品均在台灣完成，經過嚴格的品質管控與測試，並符合國際標準，這不僅展現對品質的堅持，也是對消費者安全的承諾。

此外，創見資訊呼籲消費者選擇自主研發生產的品牌，保障使用安全，避免潛在風險。創見也將繼續秉持「100%台灣研發製造」的理念並提供完善的全球售後服務體系，確保用戶隨時隨地獲得快速可靠的支援，為消費者提供值得信賴的高品質科技產品。

創見 消費

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