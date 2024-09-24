全景軟體「軟搭硬」搶IoT資安商機 董座：摸石子過河願當拓荒者

資安軟體服務商全景軟體（8272）即將於10月下旬邁向上櫃，董事長楊瑞明24日指出，在旗下四大產品線當中，團隊非常看重「物聯網 （IoT）」產品線的佈局，這個領域主要是以「軟搭硬」的方式，就是在設備裡面搭載安全晶片（並以量計價），目前方案已經都準備好了，就看各個客戶所需，看市場需求什麼時候來、什麼時候就可以導入。

楊瑞明坦言，有關IoT領域的發展，必須要以「中長期」的方式來規劃，雖然我們無法預料這個市場的發展，但就算是要「摸石子過河」，也會繼續堅持投入這個領域，因為團隊也看好AI領域的發展將帶動整個物聯網設備需求的提升，所以希望未來這部分的營收，也能持續成長、超過其他部分的比重。

據悉，全景軟體成立至今已超過20多年，持續提供包含「身份認證」、「科技金融」、「數位轉型」、「物聯網（IoT）」等四大產品線，專注於「網路安全」與「識別認證領域」，並以涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案來提供全面的資安服務。