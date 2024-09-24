MSI 微星科技現身2024東京電玩展

全球電競領導品牌MSI微星（2377）將於9月26日至9月29日參加在日本千葉市幕張展覽館舉辦的東京電玩展（TGS）2024，並展示最新的電競產品供現場玩家體驗。TGS是亞洲年度最大電玩遊戲展會，內容包含家用電視遊樂器、線上/PC遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、社交遊戲、大型機台等相關周邊設備及電競相關硬體產品等相關產業。

「對於長年致力於電競品牌的MSI微星科技而言，東京電玩展是一股推動電競產業的重要力量，不僅是展示技術創新和遊戲創意的舞台，更是促進全球產業交流與合作的橋樑。隨著技術的進步及AI的導入，電競產業正在進入一個全新的時代，未來的電競不僅僅只是娛樂，更將成為連接虛擬與現實世界的媒介，讓我們一起釋放這些無限的可能。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI微星科技將在專屬展區展出全系列電競筆電、顯示卡、螢幕、主機板、周邊配件，為電競玩家們提供完整的電競體驗。

為遊戲玩家打造的巔峰效能 – Titan 電競筆電系列：MSI微星科技旗艦電競筆電Titan 18 HX，配備最頂尖的規格，以專業級的運算能力提供絕對沉浸的遊戲體驗。擁有無可比擬的獨家特色，更是完美詮釋創新的代表作。

奢華遊戲效能體驗 – Stealth 電競筆電系列：MSI微星科技Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport電競筆電採用突破性技術並加速了遊戲體驗。Stealth系列融入尖端技術，完美體現高效能奢華精神，將你帶入一場邁向卓越的激動人心之旅。

盡情展現玩家遊戲風格 – Cyborg 電競筆電系列：與極致纖薄輕巧的MSI微星科技Cyborg 14電競筆電一同踏上一段激勵人心的旅程、穿越遊戲幻想的領域。盡情展現出你獨特的風格，讓你的獨特個性透過時尚半透明設計閃耀而出！

隨時隨地暢玩 - Claw A1M 電競掌機系列：MSI微星科技全球第一款搭載 Intel Core Ultra 處理器的高效能電競掌機，支援最新Intel XeSS技術，能大幅提升遊戲FPS，為玩家提供極致順暢與絕對沉浸的遊戲體驗，即便3A大作也能輕鬆駕馭。

MSI微星科技RTX 40 Series GAMING SLIM 電競顯卡：MSI微星科技GAMING SLIM 電競顯卡是電競系列中最纖薄的版本，提供沉穩的黑色和冷冽的白色版本選擇。新設計保有了核心玩家精神，專為滿足電子競技選手、直播主、創作者等需求而生。大膽的線條、俐落的邊緣和RGB色調賦予了時尚的外觀，而先進的MSI微星科技散熱技術可提供強勁的氣流以維持高效能負載。