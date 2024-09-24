鴻海攜手義大利 Pininfarina 推出 Model D 全新車款
鴻海（2317）科技日即將在10月8日舉行，該公司開發的全新電動車 Model D 即將震撼登場，這次鴻海攜手頂尖設計汽車設計公司即義大利的 Pininfarina！想搶先一睹它的風采嗎？別急！30秒先帶你快速認識這家世界級汽車設計巨頭！https://www.facebook.com/HonHai.Technology
鴻海董事長劉揚偉之前表示，2024年科技日將發表最新車款Model D，車長定位將介於跨界休旅的Model C與豪華轎車 Model E之間。
鴻海目前已經量產的Model T電動巴士和Model C 乘用車（納智捷n7）正在持續交付客戶外，今年底也將推出 Model B的量產車，持續擴大電動車市場的版圖。
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