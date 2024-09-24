研調：9月新智慧手機發布 面板價格持穩略降
蘋果、三星陸續發表新智慧手機，研調機構群智諮詢指出，9月隨著新機型發布，智慧型手機面板需求微幅成長，但終端品牌及面板供應鏈激烈的討價還價仍延續。
群智諮詢預估，智慧型手機面板整體價格仍將呈現穩中帶降趨勢，各技術類型面板中，傳統非晶矽面板因近期大尺寸應用產品需求減弱，廠商盼將部分8.6世代產線調整，增加手機面板的產能供應，9月傳統手機非晶矽液晶面板價格仍微弱下滑。
另外，低溫多晶矽（LTPS）液晶面板，應用於智慧型手機的面板價格隨新機型量產，價格卻仍續跌。
不過，目前剛性有機發光二極體（OLED）智慧型手機面板價格仍較穩定，但隨著未來中尺寸產品需求增加，供需兩方對於明年的規劃均將有所調整。
群智諮詢說明，隨著iPhone 16系列等高階旗艦機型發布，第3季柔性OLED面板的整體需求持續回升，但中國終端品牌的備貨節奏相對溫和，面板供應商競爭激烈，柔性OLED面板價格在供需持續拉扯下，價格也逐漸開始鬆動。
平板電腦面板部分，9月以來隨著中國雙十一、歐美黑色星期五等促銷季節接近，各大品牌積極備貨，推動平板電腦面板需求持續增強，整體面板價格持穩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言