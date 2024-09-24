研調：9月新智慧手機發布 面板價格持穩略降

蘋果、三星陸續發表新智慧手機，研調機構群智諮詢指出，9月隨著新機型發布，智慧型手機面板需求微幅成長，但終端品牌及面板供應鏈激烈的討價還價仍延續。

群智諮詢預估，智慧型手機面板整體價格仍將呈現穩中帶降趨勢，各技術類型面板中，傳統非晶矽面板因近期大尺寸應用產品需求減弱，廠商盼將部分8.6世代產線調整，增加手機面板的產能供應，9月傳統手機非晶矽液晶面板價格仍微弱下滑。

另外，低溫多晶矽（LTPS）液晶面板，應用於智慧型手機的面板價格隨新機型量產，價格卻仍續跌。

不過，目前剛性有機發光二極體（OLED）智慧型手機面板價格仍較穩定，但隨著未來中尺寸產品需求增加，供需兩方對於明年的規劃均將有所調整。

群智諮詢說明，隨著iPhone 16系列等高階旗艦機型發布，第3季柔性OLED面板的整體需求持續回升，但中國終端品牌的備貨節奏相對溫和，面板供應商競爭激烈，柔性OLED面板價格在供需持續拉扯下，價格也逐漸開始鬆動。

平板電腦面板部分，9月以來隨著中國雙十一、歐美黑色星期五等促銷季節接近，各大品牌積極備貨，推動平板電腦面板需求持續增強，整體面板價格持穩。