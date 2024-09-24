軟體商凱鈿攜東南亞最大Shopify代理商 助跨境電商布局

軟體服務商KDAN（凱鈿）24日宣布，與東南亞最大Shopify代理商Verz Design達成策略合作，攜手為台灣及亞洲地區的企業提供全方位的跨境電商解決方案，助力品牌成功打入全球市場。此次合作將結合KDAN旗下的 ADNEX數據驅動商業智能解決方案，與Verz Design在Shopify建站技術及數位行銷的專業服務，以精準的市場行銷策略，協助要進行跨境電商的品牌企業在全球市場中提升曝光度與品牌影響力，為企業創造更大的營收成長。

KDAN旗下的ADNEX數據驅動商業智能解決方案，擅長於為企業有效整合數據，提供深度的市場分析與消費行為預測，幫助企業更精準地掌握市場需求，進而提升銷售與會員價值，打造更高的品牌忠誠度。經由此次的合作，KDAN 將運用 Verz Design 在 Shopify 建站技術、SEO 服務、廣告投放及社群管理方面的專業能力，助力跨境電商透過數據驅動的商業洞察，精確瞄準市場需求，增加商業與會員價值。KDAN 創辦人兼董事長蘇柏州 表示：「許多台灣品牌電商在拓展國際市場時，面臨跨境建站及市場策略落地等各種挑戰，這次合作結合 ADNEX 數據驅動整合分析與 Verz Design 在 Shopify 建站及數位行銷方面的專業，相信將可為品牌電商帶來全新的成長契機。」

根據未來流通研究所針對台灣「跨境電商進出口」的關鍵數據顯示，從 2013 年到 2023 年，台灣跨境電商的進口包裹金額增長了 185.7%，而進口包裹數量則增長了 273.6%，這反映了消費者對於跨境電商海外直送服務的需求大幅提升，亦吸引業者積極投入布局。然而，疫情之後因實體商場開放及跨國旅遊復甦，台灣前十名的綜合電商平台海外流量在 2023 年 Q4 合計規模較 2022 年同期大幅縮減 18.8%。在海外市場流量萎縮、競爭加劇的情況下，企業如何精準地制定市場策略，將成為跨境電商成功的關鍵。

Verz Design 為東南亞最大的 Shopify 代理商，目前服務超過 5,000 間企業，透過其多年在電商市場累積的專業經驗，在這次合作中將量身打造跨境電商的建站服務、全方位的操作訓練、SEO 優化，以及廣告代操與社群管理服務，幫助跨境電商順利進軍國際市場。Verz Design 的 CEO Henry Ng 表示：「Shopify 是全球電商市場的重要平台，在競爭激烈的電商市場環境下，我們深刻了解品牌制定精準市場行銷策略的重要性，而 ADNEX 以數據驅動的商業洞察，幫助客戶優化行銷資源配置。我們期待這次合作為客戶突破市場的困境，在全球電商市場中脫穎而出。」