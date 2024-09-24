資安防線再加1 緯創「小金雞」全景軟體10月下旬邁上櫃

全球資安戰火延燒！資安軟體服務商全景軟體（8272）靠著提供「零信任解決方案」成為政府、金融業的首選，董事長楊瑞明24日分享，公司在最大股東緯創（3231）（持股約20%）持續的支持之下，即將邁向上櫃市場，團隊專注於「網路安全」與「識別認證領域」，提供涵蓋零信任架構、科技金融資安、數位轉型應用以及物聯網安全等全方位的解決方案，一直以來也跟產學很有淵源。公司也將於25日舉行上櫃前法人說明會。

全景軟體2023年成為首家通過「政府零信任架構設備鑑別功能符合性驗證」的資安廠商，可完整符合政府零信任架構的身分鑑別、設備鑑別及信任推斷三階段。至今已協助34家政府機關導入零信任架構，不僅是政府部門資安升級的重要合作夥伴，亦是全台少數通過國家資通安全研究院「身分鑑別」 及「設備鑑別」兩階段認證的軟體公司，相當具競爭優勢。

所謂零信任架構（ZTA）強調的是無論用戶或設備來自內部或外部網路，都不應被自動信任，因此，每個訪問請求都需經過身份驗證、授權和加密，以確保安全。零信任架構採用最小權限原則，動態調整用戶與設備的訪問權限，並持續監控其行為；此架構廣泛應用於保護數位資產，尤其在分散式和混合網路環境中，增強組織的資安防護能力。

全景軟體總經理楊文和表示，公司以零信任架構為核心，開發出一系列創新產品，如CGTrust 零信任解決方案、IDExpert身分認證系統、CGFIDO無密碼快速認證系統等，為客戶提供全方位的資安防護。這些產品能夠支援多種網路設備及應用系統，確保用戶身分及設備的雙重保護，進而達到資安防護的高標準。

楊文和指出，金融業一直是資安防護的重中之重，隨著金管會發布「金融業導入零信任架構參考指引」後，公司提供五大支柱（身分、設備、網路、應用程式及資料）和三大面向（可視性分析、自動化與排程、治理）為基礎的全面解決方案，協助金融機構深化零信任架構應用，提升關鍵基礎設施的防護能力，成為金融機構強化資安防護的首選，目前已成功服務本國銀行超過90%。

此外，在科技金融資安領域，全景軟體透過PKI技術發展的CA/RA憑證管理及註冊系統已與台灣網路認證TWCA、中華電信等主要憑證中心串接，可提供的解決方案涵蓋金融憑證、政府/自然人憑證、醫療憑證等多個領域，並廣泛應用於網路銀行轉帳、證券網路下單、線上開戶實名認證等場景。隨著純網銀及數位銀行的快速發展，全景軟體的資安服務在保障數位金融安全方面發揮著關鍵作用。

除了安全認證解決方案與科技金融資安解決方案外，全景軟體在數位轉型應用上也藉由AI-OCR技術應用、電子簽章和文件管理系統，推動企業數位轉型；並透過硬體信任根設計、金鑰管理和韌體OTA安全更新，為客戶提供完整的IoT設備安全解決方案。