美超微梁見後10月攜VASTData談AI新進展！黃仁勳將現身
伺服器和儲存供應大廠美超微 (Supermicro) 24日宣布， 創辦人暨總裁梁見後（Charles Liang）將於10月初現身人工智能數據平台公司VASTData所舉辦、為期2天的年度技術發表會，並以「如何與合作伙伴將AI解決方案推向市場」為題，與來自世界各地的企業夥伴進行深度探討。值得關注的是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將親自現身發表演說，外界預期雙方有望重現台北電腦展相互站台的經典畫面。
據悉，VAST Data是一家專注於人工智慧（AI）和深度學習計算基礎設施的私營技術公司。該公司成立於2016年，並於2023年8月成功推出資料計算平臺「VAST平臺」，該平臺提供儲存、資料庫和計算引擎服務，旨在加速人工智慧研究，並允許所有使用者透過該平台中的儲存和合成大量非結構化資料來訓練人工智慧模型。
而這場由VAST Data主辦的技術發表，邀請來自全球的合作企業夥伴現身相挺，其中就包括晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以及美超微創辦人暨總裁梁見後。據公司透露，梁見後將於活動中親自揭示，美超微今年最新AI基礎設施的進展，並討論推動行業增長的機會、重點介紹部署可持續整體 IT 解決方案的戰略。
另外，作為AI人工智慧領域發展先驅的輝達創辦人兼執行長黃仁勳則將與VAST資料執行長Renen Hallak發表精彩的討論。此外，新企業聯營公司Lila Tretikov也將作為合夥人，分享來自微軟、維基百科和其他方面的經驗教訓。同場還有作為人工智慧基金的管理普通合夥人的DeepLearning.AI創始人，將討論「人工智慧代理工作流程的興起」，相當精彩，吸引外界關注。
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