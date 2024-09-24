戴爾科技論壇登場 已有超過1千個生成式AI專案

戴爾科技論壇（2024 Dell Technologies Forum）24日在台登場，台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥指出，AI戰略需要建立在五個核心信念，戴爾非常看重「AI工廠」（AI Factory），此外，戴爾除了銷售AI PC及AI伺服器外，近年也有超過1千個以上的生成式AI專案展開。市場看好，隨著戴爾加速布局AI業務，相關代工廠緯創（3231）、鴻海（2317）、仁寶（2324）有望受惠。

戴爾伺服器代工廠為緯創、鴻海、英業達及神達，其中又以緯創訂單比重最高，也是戴爾AI伺服器供應商。PC供應鏈方面，代工廠則包含緯創、仁寶。

廖仁祥表示，戴爾看重AI工廠，其中包含資料、服務、開放生態系統及基礎架構。

此外，戴爾近年有超過1千個以上的生成式AI專案展開，涵蓋產品開發、研發、行銷、生產面等。

廖仁祥表示，AI戰略需要建立在五個核心信念，包含資料是關鍵、使用AI處理自身資料、建置規模適中的IT環境、開放式模組以及開放生態系統。

談到AI PC，廖仁祥指出，市場正在慢慢接受AI PC，今年戴爾覺得工作站銷路比較好，因為有些單位AI工作用伺服器解決，但有些使用工作站處理。

戴爾目前已經有五款AI PC採用高通處理器，是前五大PC品牌中，最為押寶WoA（Windows on Arm）生態系的廠商。廖仁祥強調，到底何時入手AI PC？其實戴爾（Michael Dell ）曾說過，在過2-3年後所有PC都將是AI PC。

根據IDC資料顯示，戴爾在PC工作站、顯示器分別以41.9%的營收占有率，以及18.2%的營收占有率，維持第一。而在x86伺服器方面，戴爾以11.7%的出貨量占有率，以及13.2%的營收占有率穩居第一。

此外，戴爾在外接式企業儲存設備、專用備份儲存設備、儲存軟體、超融合&融合系統、高階儲存設備及客戶端產品領域皆處於業界領先地位。