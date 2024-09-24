用戶被騙1元企業成本4元 Gogolook：防詐成企業關鍵字

信任科技服務商 Gogolook（走著瞧）共同創辦人暨執行長郭建甫24日表示，全球防詐聯盟（GASA）研究指出，全球有超過四分之一（25.5%）的人曾被詐騙，累計年損失達1兆美元，消費者被騙1元，企業付出成本高達4元，加上AI技術發展，讓詐騙成本及門檻變低，也讓企業面臨更嚴峻挑戰，「防詐」成為企業投資的新關鍵字。

郭建甫表示，AI 詐騙威脅加劇，為確保營運合規、推動永續經營並保障顧客信任，「防詐」成為全球企業投資的新關鍵字。隨著 AI 大型語言模型取得性高，軟體服務的競爭優勢將取決於 關鍵數據與知識發展專業 AI 技術，面對日益增長的詐騙風險和市場剛性需求的快速攀升，從全球最齊全防詐數據資料庫出發，Gogolook打造企業防詐解決方案品牌ScamAdviser，瞄準全球企業防詐需求。

今年5月Gogolook宣布，以以450萬歐元（約新台幣1.56億元）現金，收購總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser，ScamAdviser原已具備全球最齊全的詐騙網域資料庫與厚實的歐美企業客戶群，並開發出網域風險評級技術 TrustScore。

在 Gogolook 收購後，ScamAdviser結合Gogolook累積超過 26 億筆、東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫，建構全球領先的數位防詐AI引擎，涵蓋電話、簡訊、網域等多元詐騙因子。

Gogolook近年積極拓展事業版圖，從亞洲拓展至歐美地區，旗下服務包含數位防詐 App「Whoscall」、金融媒合平台「袋鼠金融」、企業防詐解決方案品牌「 ScamAdviser」等。

郭建甫指出，Gogolook加速擴大全球市場影響力，包含併購荷蘭公司ScamAdviser擴大歐洲及美國市場布局，過去Gogolook擁有九個國家人才，是東亞及東南亞最大電話號碼防詐資料庫，擁有1,700萬會員用戶，及300個生態系，雙方合併後，人才來自15個國家，成為全球最大通訊及數位防詐資料庫，用戶超過2,400萬，生態圈夥伴超過400家。

郭建甫觀察，詐騙集團已經發展成為「詐騙即服務」，2000年傳統詐騙集團展開數位轉型，2010年詐騙集團建立全球化產業鏈，跨國分工包含駭客、機房及洗錢，2020年生成式AI技術，更降低詐騙門檻，也讓數位風險不斷變化。

郭建甫指出，企業因應營運合規項目，要預防賠償風險，企業永續ESG及顧客信任的品牌差別化等三大因素，詐騙也成為企業投資關鍵字

Gogolook觀察，因應日益猖獗的冒名詐騙威脅，包含歐盟、英國、美國與新加坡在內的防詐指標性國家或組織已率先啟動法規研擬，要求企業擔負顧客的詐騙與財損責任，未來更可能成為各國依循標準。

此外，國際諮詢機構LexisNexis報告顯示，客戶每因詐騙損失1美元，金融機構必須承擔的成本將高達4倍之多，包含訴訟、行政、客 服、核銷、賠償等多重面向流程，大幅增加營運負擔。

面對潛在的課責風險與詐騙監管趨勢，如何提升防詐能力以確保營運合規，已躍升全球企業的重點課題。

Gogolook宣布，發布旗下最新企業防詐解決方案品牌ScamAdviser，以獨家 Anti-Scam Intelligence防詐 AI 技術與模型為基礎，發展三大企業防詐解決方案，提供全球企業客戶防詐科技導入與顧問服務，迎向日益攀升的企業防詐需求。

Gogolook收購後，ScamAdviser結合Gogolook 累積超過26億筆，東亞與東南亞最大的電話號碼資料庫，建構全球領先的數位防詐AI引擎，涵蓋電話、簡訊、網域等多元詐騙因子。