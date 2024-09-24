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中美晶GDR每單位5.17美元 折價5.7%

中央社／ 新竹24日電

中美晶完成海外存託憑證（GDR）發行訂價，每單位GDR表彰1股中美晶普通股，每單位發行價格為5.17美元（約新台幣165.43元），較23日收盤價175.5元折價約5.74%。

中美晶指出，這次發行5500萬單位海外存託憑證，將於盧森堡證券交易所掛牌；估計將籌措2.84億美元，約新台幣90.98億元，將用以充實原幣購料所需資金。

中美晶這次海外存託憑證發行規模在核准的範圍上限，中美晶表示，投資人參與踴躍，在交易啟動後投資人快速完全認購。

中美晶近年多角化投資布局，除子公司環球晶從事半導體矽晶圓業務，集團事業版圖擴及半導體汽車元件、特殊氣體、化合物材料及化學材料等領域，透過上下游策略聯盟，建構具競爭力的產業鏈。

中美晶同時擴大再生能源業務，包含風電、水電和太陽能等綠電銷售，針對客戶不同需求提供量身打造的一站式再生能源解決方案。

中美晶 新台幣

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