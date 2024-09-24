中美晶GDR每單位5.17美元 折價5.7%

地緣政治衝突升高，半導體產業已成為各國強化國安的基礎產業，在「AI（人工智慧）即戰力」的大趨勢下，逾9成的AI晶片仰仗台灣生產，強化台灣半導體供應鍵韌性成為各國關注焦點。但台灣10奈米以下先進製程所需上游關鍵原料矽甲烷（Silane），竟有極高的比重得仰仗中國大陸進口...

2024-09-24 06:00