傳赴阿聯設廠 台積：無新計畫

華爾街日報（ＷＳＪ）報導，台積電和三星電子正討論在阿拉伯聯合大公國興建超大晶圓廠，若落實將翻轉未來幾年的半導體產業格局，並為中東地區人工智慧（ＡＩ）投資奠下基礎。台積電昨回應，目前並沒有新的海外投資具體計畫。

知情人士透露，台積電高層最近訪問阿聯，並討論在當地設立一座規模和台灣最大和最先進設施不相上下的廠區。此外，三星電子也考慮未來幾年在當地建立大型新晶片製造事業，三星電子高層主管最近訪問阿聯討論此一可能性。

報導說，這些討論仍只在初步階段，還面臨技術和其他障礙，這也表示相關計畫最後可能不會有進展。根據正在討論的初期條件，相關計畫將由阿聯政府出資，總部在阿布達比的主權投資機構Mubadala開發公司將居中扮演要角。消息人士表示，廣泛目標是增加全球晶片生產，也有助降低晶片價格，同時不影響晶片製造商的獲利能力。

台積電則指出，台積公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。然而，「我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫」。台積電海外廠目前布局包含日本熊本、美國亞利桑那州以及歐洲廠。

華爾街日報報導，台積電和三星電子有此討論，一方面反映阿聯發展科技業雄心，同時凸顯全球都想提供資金擴大晶片製造，主要目的是滿足ＡＩ熱潮需求。

不過，政府官員和產業高層說，在阿聯建廠仍有尚待克服的重大技術和政治障礙。其中一大顧慮是，晶片製造需要大量超純水，用於清洗矽蝕刻電路後的晶圓，阿聯大部分淡水是經海水淡化產生，需要進行大規模淨化。

此外，阿聯缺乏晶片製造供應鏈，要爭取工程人才是個問題。

阿聯一旦成為ＡＩ強國，也會引起美國政府疑慮，美國希望確保阿聯不會向中國大陸輸出敏感技術。