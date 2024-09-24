Taiwan+1考驗 半導體市占面臨衰退

ＡＩ、半導體大爆發，中華經濟研究院院長連賢明昨天表示，半導體成為台灣與世界接軌非常重要的產業，卻也是耗費大量能源和用水的產業，未來如何持續發展ＡＩ產業，同時兼顧綠電和低碳排，將是政府的重要考驗。中經院第二研究所分析師黃仁志則說，面對國際環境對「Taiwan+1」的要求，台灣半導體產業產值增加、市占率衰退將是必然影響，如何鞏固自身優勢將是未來重要課題。

中經院昨天舉行「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會」，探討ＡＩ研發與應用、半導體與晶片領域等主題。

連賢明指出，ＡＩ是今年全球投資市場最重要的議題，台灣也因為半導體，在ＡＩ硬體部分扮演重要角色，不少國際大廠紛紛表示將來台設立ＡＩ資料中心，政府已開始重視並討論到底要如何解決供電？台灣將如何運用ＡＩ技術、半導體優勢，助攻台灣未來數位轉型的發展，但同時降低能源使用減少浪費，並促進綠色製造。

ＡＩ、半導體無疑已是全球經濟發展的重要議題外，連賢明說，「地緣政治」也是國際經濟、科技戰略的關鍵因素，更已躍升為企業投資或擴張排名第一的最重要考量，對台灣的影響尤其深遠，而地緣政治影響各國經濟發展最劇的就是供應鏈移轉，這對台灣來說是機會也是挑戰，現在各主要國家都在尋求什麼地方是穩定、風險低的地方，由於過去台灣相對大量的投資都布局在中國大陸，在地緣政治風險的考量下，該如何進行供應鏈轉型，也是很重要的課題。

儘管台灣半導體產業實力堅強，在全球供應鏈有相當大影響力，黃仁志提醒，全球供應鏈重組之際，各國政府不想過度依賴單一生產基地，因而對生產基地plus 1（+1）的要求愈來愈高，特別是「Taiwan+1」。從大趨勢來看，台灣在優良晶片技術代工下，產值仍會成長，但面對各國大廠持續布局ＡＩ晶片製造和能力，台灣可能面臨全球市占率衰退的狀況，如何鞏固自身優勢將是未來重要課題。