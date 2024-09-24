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台積增資美廠過關 投審會批准注資2,400億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

經濟部投審會昨（23）日通過五件重大投資案，其中台積電（2330）以75億美元（逾2,400億元）增資美國亞利桑那州新廠，從事經營積體電路及其他半導體裝置製造、銷售、測試與電路輔助設計業務。

經濟部投審會昨日召開會議，通過五件重大投資案。其中對外投資部分通過二案。第一案是台積電以75億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION。官員表示，因台積電在美國亞利桑那晶圓廠投資12吋晶圓廠，因有營運資金需求而增資，這也是昨日通過五案中，金額最大的一個案子。

經濟部是在2020年12月核准台積電申請赴美設立亞利桑那州廠，投審會今年6月曾核准台積電增資亞利桑那州廠，當時增資規模為50億美元，昨日再通過，為台積電時隔三個月再度增資且擴大金額。

第二案是緯穎以6,000萬美元增資馬來西亞子公司（WIWYNN TECHNOLOGY SERVICE MALAYSIA SDN. BHD.），從事經營雲端資料中心產品製造及買賣等業務。

在對中國大陸投資專案審查部分，昨日亦通過二案。第一案是鴻海以2,700萬美元間接增資鴻富錦精密電子（成都）有限公司，從事經營平板及筆電產銷業務。

第二案則是致伸提高持股比率，以4,230.3萬美元間接受讓取得惠州迪芬尼聲學科技22.99％股權，從事經營音響設備製造、銷售及可穿戴智慧設備製造和銷售等業務。官員指出，致伸增加持有惠州迪芬尼聲學科技股權，因此取得控制權。

在僑外投資部分，通過丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣78億元增資沃旭東南大彰化控股公司，從事經營一般投資業。

台積電 增資

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