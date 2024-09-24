特斯拉自駕計程車帶旺台鏈 協力廠緯創成大贏家

特斯拉自駕計程車Robotaxi 10月10日亮相前夕，網路流出在美國加州試車的照片，內部並傳出Robotaxi有三大特性，都需要高算力支援，特斯拉為此擬大量採購戴爾的AI伺服器打造訓練Robotaxi的核心骨幹，推升戴爾AI伺服器出貨動能大增，緯創（3231）為戴爾AI伺服器協力廠，接單同步強強滾。

戴爾拿下特斯拉AI伺服器大單，並高喊AI伺服器需求暢旺、訂單滿手，先前上調今年營收與獲利預估。法人指出，緯創除為輝達AI伺服器基板供應商，去年也拿下戴爾AI伺服器主機板大單，隨著戴爾AI伺服器出貨暢旺，緯創將成大贏家。

特斯拉自駕計程車Robotaxi特色

緯創總經理林建勳日前透露，AI伺服器供不應求的情況，至少會持續到明年底，明年供貨狀況也一定比今年好，且不僅是雲端服務供應商（CSP）客戶，來自企業客戶端的需求也同步強勁。

緯創第2季伺服器動能加溫，AI伺服器出貨量呈現雙位數成長，第3季相關營收維持雙位數成長，今年AI伺服器營收將逐月增，全年相關營收也將大增三位數百分比。

Robotaxi圍繞無人駕駛設計，不會配備方向盤和踏板，備受市場關注。有網友日前在美國加州華納兄弟製片廠、也是Robotaxi揭幕活動地點，直擊一輛包裹著黃色偽裝、沒有後視鏡的車輛正在自動駕駛，相關照片也在網路瘋傳，直指就是Robotaxi為揭幕活動前先試車。隨著Robotaxi正式亮相前夕先行現蹤，透露相關設計變更已陸續到位。

特斯拉內部傳出，Robotaxi可能具備三大特性，包括將以無線形式進行超級充電、可進行自動消毒、已具備車隊管理能力等。

據特斯拉軟體更新notateslaapp報導網站指出，特斯拉擁有四項無線充電專利，包括溫度感測器與無線充電應用、短路開關、無線充電電路及製造方法等。

自動消毒方面，特斯拉今年也取得一項新專利，可檢測封閉空間當前的環境條件，透過該環境條件，自動生成清潔流程並加以執行。

有別於目前美國自駕車公司Waymo與Uber合作進行車隊管理，特斯拉傳已打造一套先進的AI驅動系統，可匿名蒐集及處理數據，實現大規模車隊監控，從數據預測潛在問題，並基於機器學習技術，不斷提高預測的準確性。

上述三大特性仰賴高算力支援，特斯拉為此大買戴爾的AI伺服器，打造自家AI超級電腦Cortex來訓練Robotaxi的核心骨幹，Cortex以10萬個輝達Hopper架構的H100／H200 GPU打造。