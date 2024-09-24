鏡頭升級 照亮亞光、同欣電

特斯拉自駕計程車Robotaxi 10月10日亮相前夕先行現蹤，並傳出靠AI運算強化三大特性，後市看俏。法人認為，自駕車除了需要高算力支持之外，代表車輛「眼睛」的鏡頭和CMOS感測器（CIS）也扮演關鍵角色，後續需求看增，台廠中，亞光（3019）是特斯拉鏡頭合作夥伴，受惠大，同欣電也沾光。

業界分析，特斯拉的全自動駕駛系統目的實現完全無人駕駛，該系統依賴AI和機器學習技術以及感測器的用量，並透過軟體更新提升性能，其中，特斯拉的AI訓練超級計算機Dojo將發揮關鍵作用，提供強大的計算能力來處理大量數據和複雜算法，進一步提升自動駕駛系統的性能。

法人看好，Robotaxi將掀無人自駕車新熱潮，無人自駕車最關鍵的元件在於代表車輛「眼睛」的鏡頭，亞光為主要供應商，將擔綱重責大任，營運跟著旺。

亞光作為特斯拉供應鏈之一，董事長賴以仁看好下半年車載鏡頭成長動能。同欣電也將搶搭自駕車帶來的CIS熱潮，順勢拿下相關封測訂單。