阿聯邀設廠 台積電沒計畫

外媒報導，台積電（2330）全球布局下一站將落腳阿拉伯聯合大公國，惟台積電昨（23）日表示，專注於現有全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫。

華爾街日報（WSJ）報導，台積電和三星均已就在阿拉伯聯合大公國興建超大晶圓廠區有過討論，預料由阿聯政府出資，打造可容納多座工廠的廠區，總成本可能超過1,000億美元（逾新台幣3.2兆元）。若成局，將翻轉未來幾年半導體產業格局，並為中東地區AI投資奠下基礎。

報導引述知情人士談話指出，台積電高層最近訪問阿聯，並討論建設一座規模和台灣最大和最先進設施不相上下的廠商。其他人士則透露，三星也考慮在未來幾年內在阿聯建立大型新晶片製造事業，三星高層最近也訪問阿聯討論此案可能性。

阿聯傳邀台積電設廠

報導指出，這些討論仍只在初步階段，還面臨著技術和其他障礙，這也表示相關計畫最後可能不會有進展。

根據正在討論的初期條件，相關計畫將由阿聯政府出資，阿布達比政府所屬的主權投資機構Mubadala開發公司將居中扮演要角。消息人士表示，廣泛目標是增加全球晶片生產，也有助降低晶片價格，同時不影響晶片製造商的獲利能力。

Mubadala發言人表示，阿聯官方支持的MGX公司主導阿布達比幾個最重要的AI投資，已將半導體製造列為其策略的核心項目，並和全世界各地合作夥伴定期對話，不過目前在阿聯尚無具體的建設計畫。

對於相關報導，台積電昨日回應，「公司始終以開放的態度歡迎促進半導體產業發展的建設性討論。然而，我們正專注於現有的全球布局專案，目前並沒有新的海外投資具體計畫。」

業界認為，台積電高階主管訪問中東主要是相關業務開發，並非設廠。根據台積電揭露的數據，EMEA（歐洲、中東及非洲）區域營收占比最低，今年第2季僅4%，遠低於已敲定投資設廠的美國、日本等地。