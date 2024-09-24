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中東設晶圓廠 四大挑戰

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

外電報導，阿聯傳邀請台積電、三星前往建廠，台積電（2330）昨（23）日以「目前並沒有新的海外投資具體計畫」，否認相關報導。業界分析，中東設晶圓廠有四大挑戰，包括供應鏈不完備、地緣政治風險、人才短缺及關鍵水資源大缺等，讓大廠望之卻步。

四大挑戰中，以用水問題與地緣政治風險最為關鍵。中東地區水資源相對稀缺，甚至必須使用海水淡化，勢必造成生產成本提高，而水質良莠更是牽動良率，「不是個蓋廠的好地方」。

半導體製程特殊需求，廠區使用的是超純水，測試檢驗和驗證實驗室SGS集團報告提到，設計良好的純水系統與維持高品質的超純水是半導體產業的必要條件，超純水系統的超潔淨度關係著製程良率高低，不論是半導體製造產業、製藥產業、生化產業等，所使用的水都需要是無細菌、低塵粒、低有機汙染物與無機汙染物。

中東不僅水資源大缺，半導體供應鏈也相對不完備，更重要的是台積電主力客戶都在北美、亞洲及歐洲，目前看來並無在中東設廠的必要。

中東 半導體 台積電

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