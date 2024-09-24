台美無人機合作 漢翔扮演關鍵角色

美國在台協會（AIT）正安排一個「無人機及無人機反制代表團」訪問台灣，探索雙方合作機會。法人指出，若台美無人機合作得以順利，台灣無人機聯盟中以漢翔（2634）為首的的七大指標廠商，將扮演關鍵角色。

台灣無人機聯盟七大主要成員包括漢翔、神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團各具優勢，能打造專業的無人機系統產品。

台灣無人機聯盟主導者漢翔表示，該公司長期執行軍用及民用飛機的研發專案，「系統整合」正是其所長，有信心能在無人機領域提供關鍵貢獻，協助所有廠商發揮自身實力，先建立出國內的經濟規模，打造「短鏈」與「韌性」，進而凝聚成堅實的國家隊。至於長榮航太，則已取得「陸用型監偵無人機原型機」標案量產機型，代表公司的研發生產能力已受到肯定。

此前，中光電旗下子公司中光電智能機器人公司（CiRC）參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案評選，根據國防部公佈決標結果，一舉得標微型1,485架、監偵型1,552架，兩案共3,037架，成為這次軍用商規六款無人機購案中，採購數量最多的得標廠商。中光電智能機器人投入智能無人機核心技術開發與製造十年有成，這次得標的兩款「微型無人機」、「監偵型無人機」，充分展現自主研發實力和在地產製優勢。