佳世達砸9億大買諾貝兒股 拓展醫療零售通路版圖

佳世達（2352）昨（23）日召開董事會，為強化醫療零售通路市場之布局，掌握樂齡市場先機，將以每股現金新台幣175元，公開收購諾貝兒13.95%股權，以諾貝兒昨日收盤價157元計算，公收溢價約11.46%。佳世達指出，藉由本公開收購案，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。

法人研判，若本次收購案滿足最高收購數量，預計佳世達得砸下約9.14億元，屆時佳世達集團將掌握諾貝兒股權超過四成，佳世達未來對諾貝兒持股規劃朝可納入合併報表方向前進。對於後續是否計畫再增加持股，佳世達表示樂觀其成，但收購計畫則暫時保密。

佳世達本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於今日，公開收購開始日預計不晚於明日。預定之最高收購數量為5,220張（約諾貝兒已發行普通股股份總數之13.95%），最低收購數量為1,872,000股（約諾貝兒已發行普通股股份總數之5%），若有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合之決定時，本次公開收購即為達成。

佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，擬提高持股強化未來布局。

諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌。