無人機國家隊海外大搶單 七大業者領軍 打造亞太「非紅供應鏈」

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」昨（23）日舉行籌備召開誓師大會，經濟部長郭智輝致詞時表示，發展無人機已是世界趨勢，台灣已正式組成國家隊，未來，聯盟將代表台灣爭取「政府對政府」（G2G）的國際市場訂單。

美國無人機及反無人機系統廠商傳出將來台尋求「非紅供應鏈」；此前，漢翔（2634）與中光電、長榮航太等七家業者攜手50多家廠商組成「台灣卓越無人機海外商機聯盟」 昨日舉行籌備召開誓師大會。

台灣卓越無人機聯盟小檔案

據了解，聯盟目標在在2028年台灣的無人機產值要實現十倍增長，目標達成無人機月產能15,000架，並帶動整體產業達300億元，打造台灣成為亞太第一個無人機民主供應鏈中心。無人機聯盟並將於10月中旬組團赴日、美及立陶宛爭取國際合作。

聯盟成員總數超過50家廠商，漢翔與七家協同主席將聚焦國際合作，配合政策方向，帶領聯盟成員打造無人機供應鏈，引領航太產業升級。

對於無人機產業發展，郭智輝表示，經濟部會全力支持聯盟的發展，提供必要的研發補助資源，也會從經費層面提供協助，來解決研發及整合過程面臨的問題。

經濟部在9月10日宣示成立聯盟後，隨即由漢翔公司胡開宏董事長獲一致推舉，擔任聯盟主席；昨天「台灣卓越無人機海外商機聯盟」籌備召開誓師大會，包括經濟部、聯盟成員、國內業者及工研院等研究機構，產官研齊聚一堂，共商未來大計，展現台灣發展無人機產業的決心。

聯盟主席暨漢翔董事長胡開宏表示，誓師大會除了凝聚共識之外，也針對聯盟運作細節進行討論，成立初期，會維持每月一次的聯盟會議，由七家協同主席公司輪流主辦，藉此深化交流，聯盟也將各廠商能量盤點視為近期重要工作，所謂能量盤點，並非去探知各家廠商的營業機密，而是針對彼此的優勢與劣勢進行整合與互補，「分工」是這個聯盟相當重要的功能。

胡開宏進一步指出，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」的成立，正符合賴清德總統所說，兼具天時、地利及人和。漢翔擔任與國外無人機廠商的接洽窗口，會扮演好協調角色，與聯盟成員充分討論，依照各家廠商的核心技術，才能提高成功率，向國際爭取業務，媒合最佳接單組合。



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