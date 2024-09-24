美私募基金擬金援 為英特爾轉敗為勝戰略投下信心票

外電報導，最新消息傳出美國私募基金阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）提出擬投資英特爾50億美元（逾新台幣1,600億元）的構想。外界認為，此舉是對這家晶片製造商轉敗為勝的戰略投下信心票。

英特爾近年營運表現遭遇逆風，繼日前傳聞晶片大廠高通有意收購英特爾後，近日又傳出有機構法人有意著墨英特爾股權。不過，對於上述傳聞，阿波羅與英特爾的代表都謝絕置評。

英特爾近期概況

外電報導，根據知情人士透露，阿波羅近日表示，願意對英特爾進行數十億美元的類股權投資，而英特爾高層還在衡量阿波羅的建議。此交易談判仍處於初步階段，尚未最終敲定，潛在的投資規模仍可能發生變化，案件也可能告吹。

今年6月初，英特爾同意以110億美元價格，將位於愛爾蘭的Fab 34晶圓廠49%股權出售給阿波羅。

目前英特爾正處於艱難的困境中，根據韓聯社近期報導，市場研究公司Omdia估算，SK海力士第3季營收有望衝上創紀錄的128億美元，使得英特爾恐怕要讓出全球第三大晶片廠的寶座，前兩大廠則為輝達與三星。

英特爾曾是全球最有價值的晶片製造商，但如今氣勢似乎落後於其他晶片製造同業，該公司股價自今年初以來已大跌57%。

英特爾日前表示將分拆晶圓代工業務獨立為子公司，而該公司也早已陸續採取削減成本的措施，包括暫停分派股息、裁員與減少資本支出等。

英特爾已宣布將德國、波蘭兩地的建廠計畫延後兩年，馬來西亞建廠則將按計畫完成，但只有在條件允許的情況下，才會著手投入營運。

同時，英特爾仍為市場帶來一些好消息，該公司日前宣布爭取到亞馬遜（Amazon）旗下AWS的訂單，將以其18A製程生產。英特爾財務長辛斯納日前透露，其晶圓代工業務正與12位潛在客戶洽談合作，估計2026年將帶進一些營收，2027年將挹注大量營收。

美國政府近期也對英特爾雪中送炭，該公司先前已獲得政府承諾補助多達85億美元，如今再以國防應用相關的「安全保留區」計畫，再額外獲得最多30億美元的補助承諾。