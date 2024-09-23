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三星推出全新智慧滾筒洗衣機 10月開賣

經濟日報／ 記者李泠秭／即時報導

三星推出各式符合消費者需求的產品，滿足多元的居家生活型態，旗下BESPOKE設計品味系列以美型與高科技兼具的特色深受市場青睞，23日宣布再添生力軍，推出內建一系列AI功能的Bespoke AI智慧滾筒洗衣機，智慧科技助力洗淨全家衣物，同時最高可再節省70%耗電量；搭載AI Home 7吋LCD彩色觸控螢幕，提供更直覺高效的洗衣體驗。

三星表示，Bespoke AI智慧滾筒洗衣機預計10月上旬於指定通路陸續開賣 ，共有松石白、深林灰兩色可供選擇。

AI 三星

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