遊戲穩了！聯發科天璣9400 GPU實測數據曝光

聯發科CEO蔡力行在9月出席SEMICON Taiwan 2024半導體展的imec科技論壇活動時表示，預計該公司手機旗艦晶片天璣9400將於10月亮相。

根據綜合訊息，天璣9400晶片預計將兼具高性能和高能效，帶來全面的規格升級。

數碼博主@數碼閑聊站最新爆料，天璣9400 GPU實測數據顯示，GFX Aztec 1440P離屏Vulkan幀率達到134fps，超越友商產品分別為86%、41%，天璣GPU從天璣9300晶片開始就相當猛，這一代也很有看點。這進一步說明，天璣9400 GPU確實強悍。

此前還有爆料稱，天璣9400在實測3D Mark項目中，GPU性能比友商高出30%，在同等跑分成績下功耗大概低40%。另外，天璣9400光追性能將提升近20%，還將發布移動端首發的新光追技術，堪比PC上頂級光追技術OMM（光追加速器），可讓光追畫質提升一個檔次。

縱觀天璣晶片發展史，天璣旗艦GPU可謂一直在超越，引領安卓陣營超越友商，天璣9400遊戲體驗穩了！

除了GPU性能大幅升級之外，天璣9400晶片在CPU和內存等方面也可謂「堆料十足」。

聯發科天璣9400晶片CPU單核性能相較於前代提升超30%，同場景只需要友商30%的功耗；加上搭載10.7Gbps「全球最快」LPDDR5X內存，有望再次引領移動SoC CPU性能榜首，充分賦予移動終端毫不打折的滿血性能。

據報導，天璣9400晶片將採用台積電第二代3nm工藝製程和Armv9黑鷹架構，搭配聯發科獨有的全大核架構，將帶來性能和能耗的顯著提升。此外，天璣9400也進一步優化生成式AI的功能。憑借影像、遊戲、能效、AI等多方面的進步，天璣9400將為消費者賦予智能終端的嶄新體驗。

聯發科強調，客戶對於天璣9400晶片反響相當正面，天璣9400首批導入的機型數量相較於天璣9300更多，2024年旗艦產品營收年增長有望超過50%。