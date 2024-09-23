友達智慧座艙、30吋立體效果顯示器於「2024SDIA前瞻顯示大賞」雙鍍金

友達（2409）具備創新研發量能，並致力探索產品技術開發。23日宣布，以斬獲國內外獎項的「AUO Smart Cockpit 2024」、運用Micro LED透明顯示技術所打造的「30吋真實立體效果顯示器」及「17.3吋快速黑切換透明觸控顯示器」，奪智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）頒發的「2024 SDIA Award-前瞻顯示大賞」雙金一銅三項大獎，充分展現友達豐沛的研發實力與力求技術的突破穩居業界領導地位，為多元場域應用開創無限可能。

友達以顯示霸主之姿，積極布局Micro LED多元應用，更串聯生態圈，領軍台灣夢幻團隊，打造領先全球的Micro LED一條龍量產線，加速研發推進至商業化之時程，全面導入智慧座艙、俱樂部等終端應用領域，進一步實現Micro LED顯示技術之多元場域解決方案，打造具有高附加價值的創新應用。

Smart Cockpit 2024創新應用致勝 人機互動體驗覺醒

此次獲得金質獎最高榮耀的AUO Smart Cockpit 2024，以友達優異的Display HMI車用解決方案貫穿整座車艙，並活用Mini LED及Micro LED先進顯示技術優勢，發揮Image everywhere沉浸式的娛樂資訊饗宴，至今已巡迴多個國際展會和車廠，獲得眾人深刻印象與一致好評。其中，創新性方面，友達利用Micro LED顯示技術的研發力道，高度打造全球首款「可捲式後座娛樂顯示器」，提高車艙空間的利用效率；同時，利用Micro LED透明、可撓特性，通過創新的顯示技術和人機互動軟體設計，有效解決傳統車艙設計的多個痛點，例如有效整合分散式的顯示系統、提供娛樂功能與安全提示的互動式透明智慧車窗，完美融入車艙型態，翻轉車艙的空間概念。

透明Micro LED再下一城 立體3D、觸控黑切換顛覆視界

友達掌握Micro LED透明顯示技術的精湛功力，亦在終端場域發揮得淋漓盡致。隨著娛樂、教育和擴增實境等領域的快速發展，友達打造30吋真實立體效果顯示器，採用上層Micro LED和下層先進抗反光技術A.R.T.（Advanced Reflectionless Technology）LCD顯示技術整合，提供高透明度、高亮度和高對比度的顯示效果，並有效減少反光，更利用疊加與合成影像及多元場景及時切換2D與3D影像，無需配戴眼鏡即可獨立顯示不同深度的影像，且不受觀看距離和角度限制，大幅提升視覺感受，即使長期使用也無須擔心3D暈眩、眼睛疲勞等不適感，成功引領新的3D顯示技術革新浪潮。

此外，友達亦將Micro LED透明顯示技術整合黑切換技術的解決方案，釋放強大的技術自主開發能力，跨越室內外應用界限，開創業界第一台17.3吋快速黑切換透明觸控Micro LED顯示器，具備高透明、高亮度以及黑切換開關設計，輔以多點觸控功能，可無縫切換透明、黑色螢幕，增強用戶體驗和隱私保護，特別適用於智慧車的數位儀表和娛樂系統或視訊會議等場域。