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黑悟空助陣 台灣大雲端遊戲服務成長

中央社／ 台北23日電
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大哥大看好遊戲事業成長潛力，與NVIDIA合作營運的雲端遊戲服務，在全球同步上架「黑神話：悟空」後，吸引超過千名玩家同時上線遊玩，日活躍會員（DAU）較遊戲上市前增加20%。

3A級大型單機遊戲「黑神話：悟空」，是一款以中國古典小說「西遊記」為故事背景，並加入大量神話元素和原創故事的動作角色扮演遊戲（ARPG），近期掀起全球熱潮，先前傳出因流程卡關，未在台灣Playstation Store（PSN）上架，引發各界關注。

台灣大哥大與NVIDIA合作營運「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，台灣玩家可透過訂閱GeForce NOW雲端遊戲服務白金或是鈦金方案，連結至Steam、Epic Games Store和Ubisoft帳戶，暢玩自身擁有的遊戲，而「黑神話：悟空」因為有上架Steam，就可使用GeForce NOW雲端遊戲服務遊玩。

台灣大哥大今天發布新聞表示，與NVIDIA合作營運的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，自8月20日起與全球同步上架「黑神話：悟空」。

台灣大哥大表示，與NVIDIA合作營運的雲端遊戲服務，上市至今已累積超過35萬會員，上半年較去年同期銷量成長28%，累積付費會員數年成長12%，其中會員黏著度與每月、每日活躍會員等數據持續穩定成長，顯示遊戲市場對於雲端遊戲服務的需求。

台灣大哥大 神話 雲端

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