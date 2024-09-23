威剛多元友善職場再獲肯定 入選DEI壯世代100強企業

記憶體模組大廠威剛（3260）打造多元永續職場再獲肯定，領先記憶體同業，自逾1,800家上市櫃公司中脫穎而出，在全台首度「DEI壯世代100強企業」大調查中獲評選為友善壯世代企業雇主，並是全台半導體產業中唯五獲獎的企業之一。

主辦單位表示，此次調查結果完全顛覆過往的社會印象，獲選的百強企業在這3年來平均每股盈餘（EPS）皆呈正成長，且業績表現皆優於同業，顯示雇用壯世代反而是企業營運表現正成長的助力。

威剛董事長陳立白強調，人才是企業永續發展的重要條件，優秀人才更是不分世代、性別與種族。公司致力推動多元公平共融（DEI）的職場，廣納全球各世代菁英加入，藉由不同年齡層及多元職能的員工互助共榮，更能創造企業永續發展穩固的基礎，為公司未來營運注入更多成長的可能性。

高齡化社會將陸續演變為全球各國的常態，且過半數的台灣人口將在2025年由45歲以上「壯世代」所組成，威剛認為最好的因應之道即是積極地將壯世代豐厚的經驗與資源轉化為企業成長的助力。

公司在壯世代的選任育留策略上也提供優於業界的條件，規劃各項配套方案，包括彈性工作模式與方案、優渥的員工持股信託方案、不定期安排專業技能進修課程與員工協助方案EAP等，讓壯世代員工能在家庭、經濟與職涯等不同層面的壓力中無後顧之憂地在威剛發展成長。

威剛不但本業營運位居同業營收前30大之列，並積極打造中高齡友善、多元平等共融的職場環境，經專家及公開數據評選後，於1,800餘家上市櫃公司中在「壯世代友善面試邀約」獲得最高的5顆星評價。顯示公司主動邀約45歲以上壯世代的求職者，選才不以年齡為主要考量。董事長陳立白也強調，壯世代員工不僅職場穩定度高，豐富的工作與人生歷練也能為企業帶來不同面向的經驗傳承，有效提升企業競爭力。

「DEI壯世代100強企業」是由商周集團與104人力銀行合作對全台企業調查，採用量化、質化資料評選出對壯世代友善聘雇的企業雇主。調查顯示，入選企業在邀約中高齡求職者面試的比率，更比一般企業的平均多出4.25倍。