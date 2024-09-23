群創裸眼3D與MicroLED獲2024 SDIA AWARD二金一銀

智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)主辦「2024 SDIA Award 前瞻顯示大賞」，群創（3481）以卓越技術創新榮獲兩項金質獎和一項銀質獎。總經理楊柱祥表示，群創多元研發能量，積極擴展車用、醫療、元宇宙、家庭劇院等領域的創新應用，鏈結場域試煉，力拚高含金量解決方案，國際輸出。

創新應用組 金質獎 裸視3D行動診療平台

電腦斷層（CT）與核磁共振(MRI)拍攝的立體影像需仰賴放射科醫師建構3D造影成像，耗時數日；群創研發之AI影像分割平台重大突破，獨家演算法提升AI模型的訓練效率，五分鐘重建肺部3D模型，腦外與脊椎外3D建模準確度亦達85~90%，滿足不同人體器官的分割需求。此外，因應全球醫病共決趨勢，群創開發裸視3D行動診療平台，針對遠距醫療、術前評估、術中導航及醫病解說等不同需求，提供27吋開刀房與13.3吋行動診療裸視3D顯示解決方案，幫助醫師進行更精準、快速的術前診斷，提供沉浸式醫學教學工具以及醫病共決的平台，成為外科醫學教育與術前診斷重要輔助工具。

前瞻技術組 金質獎 187吋無縫拼接QD色轉換MicroLED顯示技術

Omedia資料顯示，高階先進電視顯示器從 2020 年占總電視顯示器的 5% 增長到 2025 年的 13%，市場滲透率逐步擴大。其中，超大型豪華顯示器約占TV市場 3~4%，MicroLED顯示器憑藉高畫質與無縫拼接優勢，相較OLED與miniLED更適用於高階高清超大型顯示器需求。

群創的187吋無縫拼接QD色轉換

MicroLED顯示器技術採用主動TFT驅動背板並具有四邊可拼接設計，所採用之全彩化方案為藍光晶片搭配QD量子點(2023諾貝爾獎)色轉換技術，相較於RGB MicroLED技術架構可克服綠色晶片均勻性問題，以及紅色晶片微小化後效率與可靠度不佳問題，並可大幅減少巨量轉移次數具降低成本與提高良率之功效，同時所搭配之高性能色轉換材料亦可達到色域 BT2020 90%面積比。

群創的MicroLED技術已獲得多項專利，其優異的顯示效果和市場潛力不容小覷，在國際展覽中贏得多項技術好評，憑藉其高畫質和無縫拼接的特點，成為高階高清超大型顯示器市場的理想選擇。

前瞻技術組 銀質獎 9.6吋柔性低反射率車用MicroLED顯示技術

隨著新能源與智慧駕駛汽車的滲透，車載輕薄軟性顯示螢幕與多螢幕化的趨勢越來越明顯。艙內除了傳統中控、儀表需要顯示器外，還新增了HUD、副駕顯示器、後座娛樂顯示器、電子後視鏡以及透明A柱等新產品，車載顯示器組裝量迎來高速增長。未來幾年內更可望超越傳統汽車，取得過半市占，成為市場主流。

Micro LED被視為下一代顯示技術主流，主要是它採用無機材料、結構簡單，具備低功耗、高亮度與色彩飽和度、低反射且具備耐撓曲且易彎曲、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高等優點；加上功率消耗量約為LCD的十分之一、OLED的一半，符合當前要求節能減碳趨勢。