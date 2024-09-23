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學者：美中科技對立 鞏固台灣AI戰略軍火庫角色

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
中經院23日舉辦2024「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展」研討會，探討地緣政治對AI、科技產業的影響與台灣因應策略。記者黃雅慧／攝影
中經院23日舉辦2024「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展」研討會，探討地緣政治對AI、科技產業的影響與台灣因應策略。記者黃雅慧／攝影

全球AI產業格局延續美中科技戰影響，外界關注未來變化。中經院副院長王健全23日在2024「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展」研討會中指出，美中間的對立，反而促使台灣成為輝達等AI領軍企業關鍵生產基地，進一步鞏固台灣在全球AI戰略中的「軍火庫」角色。

王健全說，美中貿易戰與科技戰給了台灣新的機遇。若沒有這場貿易與科技競爭的堅壁清野，AI產業鏈重心可能會轉移至中國大陸。

中華經濟研究院第一研究所分析師鍾富國在會上表示，美國對大陸進行半導體產業進行技術封鎖，而大陸方面也有因應與突圍路徑，在遵循摩爾定律上以半導體設備自主化為主，在超越摩爾定律方面，則是發展先進封裝自主。

鍾富國進一步指出，拜登政府對中「小院高牆」策略反而造成大陸「牆內開花牆外香」，這體現在以下幾方面：華為在大陸政府支持下重新回歸、大陸半導體企業表現尚稱穩定、美國半導體設備在中國營收占比下滑、LED用MOCVD設備國產化導致外國廠商在大陸市占壓縮、在缺乏先進晶片下開發AI其他路徑等。

展望未來，鍾富國指出，就半導體產業而言，大陸仍是半導體主要下游應用市場，同時全球也不乏出現支持大陸高科技產品呼籲，並認為地緣政治趨勢可能會由對抗轉向避免衝突。

工研院產業科技國際策略發展所政策組顧問張超群對本報表示，AI是美中科技戰的重點，美中其實是現在AI發展最先進的兩個國家，美國一方面限制大陸半導體產業的發展，一方面限制大陸取得最先進GPU來發展籌備足夠算力。

對於台灣身處美中兩大AI先進國家中的利益，張超群稱，從半導體製造角度來看，台積電掌握高階晶片生產，這部分能獲益。但對於台灣中小企業而言，如何協助找到適當AI工具可能會是重點。

資策會產業情報所所長洪春暉表示，現在美國為首對大陸半導體管制有增無減，而大陸在積極投入自主供應鏈下，相信會逐漸成功，只是時間問題。他同時指出，雖然會在補貼下實現技術成功，但是否有商業競爭力仍待觀察。

洪春暉指出，坊間認為大陸轉進成熟製程導致供過於求，但半導體並非都是標準產品，大陸廠商可能敗事有餘，即便把產品丟到市場，要被客戶採用有距離，會否打壞市場秩序值得商榷。

半導體 成功 美國

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