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輝達Blackwell平台將出貨！有望助液冷散熱滲透率破20%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達（NVIDIA）Blackwell新平台預計於2024年第4季出貨。記者吳康瑋／攝影
輝達（NVIDIA）Blackwell新平台預計於2024年第4季出貨。記者吳康瑋／攝影

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，隨著輝達（NVIDIA）Blackwell新平台預計於2024年第4季出貨，將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從2024年的10%左右至2025年將突破20%。由於全球ESG意識提升，加上CSP加速布建AI 伺服器，預期有助於帶動散熱方案從氣冷轉向液冷形式。

觀察全球AI 伺服器市場，2024年主要AI方案供應商仍是NVIDIA。若單就GPU AI 伺服器市場而言，NVIDIA則有絕對領先優勢，市占率逼近90%，排名第二的AMD僅約8%。集邦觀察，今年NVIDIA Blackwell出貨規模尚小，因供應鏈持續執行產品最終測試驗證等流程，如高速傳輸、散熱設計等有待持續優化。新平台因能耗較高，尤其GB200整櫃式方案需要更好的散熱效率，有望帶動液冷方案滲透率。

然而，既有伺服器（server）生態系採用液冷的比例尚低，對於漏液或散熱效能不佳的問題，ODM仍須歷經學習曲線後得出最佳解決方式。集邦預估2025年Blackwell平台在高階GPU的占比有望超過80%，促使電源供應廠商、散熱業者等將競相投入AI液冷市場，形成新的產業競合態勢。

台廠1H25有望供應快接頭 Google積極布局液冷方案

近年Google、AWS和Microsoft等大型美系雲端業者皆加快布建AI server，以搭載NVIDIA GPU及自研ASIC的方式為主。據了解，NVIDIA GB200 NVL72機櫃之熱設計功耗(TDP)高達約140kW，須採用液冷方案才能解決散熱問題，預計將以水對氣(Liquid-to-Air, L2A)方式為主流。

至於HGX和MGX等其他架構的Blackwell伺服器因密度較低，氣冷散熱為主要方案。就雲端業者自研AI ASIC來說，Google的TPU除了使用氣冷方案，亦布局液冷散熱，是最積極採用液冷方案的美系業者，BOYD及Cooler Master為其冷水板(Cold Plate)的主要供應商。在中國大陸方面，Alibaba最積極擴建液冷資料中心，其餘雲端業者對自家的AI ASIC主要仍採用氣冷散熱方案。

集邦指出，雲端業者將指定GB200機櫃液冷散熱方案的關鍵零組件供應商，目前冷水板 (Cold Plate) 主要業者為奇鋐（3017）及Cooler Master，分歧管 (Manifold) 是Cooler Master和雙鴻，冷卻分配系統 (CDU) 為Vertiv及台達電。至於防止漏水的關鍵零件快接頭 (QD)，目前採購仍以CPC、Parker Hannifin、Denfoss和Staubli等國外廠商為主，台灣供應商如嘉澤、富世達等已在驗證階段，預期2025年上半年台廠有機會加入快接頭供應商的行列，有助於逐步舒緩當前供不應求的情形。

AI NVIDIA

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