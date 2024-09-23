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矽格資本支出提高2.15倍 增至38.09億元

中央社／ 新竹23日電
矽格指出，手機、消費電子及網通需求相對熱絡，8月客戶晶片供給增加；人工智慧（AI）及車用晶片持平；高效能運算晶片（HPC）則減少。（聯合報系資料庫）
矽格指出，手機、消費電子及網通需求相對熱絡，8月客戶晶片供給增加；人工智慧（AI）及車用晶片持平；高效能運算晶片（HPC）則減少。（聯合報系資料庫）

IC封測廠矽格董事會今天決議通過提高民國113年資本支出，預計投資金額自新台幣12.09億元，提高至38.09億元，調幅達2.15倍。

矽格表示，113年資本支出提高26億元，主要是配合營運需要增建廠房；資金來源為自有資金及融資。

受惠多條產品線客戶晶片穩定供應，矽格8月營收維持高檔水準，合併營收15.1億元，月增逾1%，年增近11%；矽格累計前8月營收117億元，年增逾16%。

矽格指出，手機、消費電子及網通需求相對熱絡，8月客戶晶片供給增加；人工智慧（AI）及車用晶片持平；高效能運算晶片（HPC）則減少。

晶片 營收 矽格

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