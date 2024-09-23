2030年全球充電樁硬產值將達656.8億美元 台廠積極搶攻

各國政府積極推動公共充電樁基礎建設，DIGITIMES發布調查指出，2023年全球公共充電樁保有量約為402萬座，若以國際能源署預估2030年全球公共充電樁保有量1,530萬座規模為計算依據，則2024~2030年全球公共充電樁硬體潛在累積市場規模將達656.8億美元，為台系IPC業者重點競逐商機。

當前公共充電樁市場以中國地區建設較為領先，保有量達273萬座，且快充佔比約4成，主因為電動車高銷量帶動充電樁建置需求，以及大量充電樁業者的價格競爭，使當地充電樁價格較便宜，進而降低建設門檻。歐洲與美國公共充電樁基礎建設相對落後，保有量不及中國的4成，且價格較中國同等級產品高3~4倍，充電樁建設不足反成當地電動車銷售阻力之一。

DIGITIMES分師申作昊申作昊觀察，部分充電營運商正積極拓展充電收費以外的獲利模式，如發展廣告、綠電等其他收入管道，帶動供應鏈對充電樁軟硬體加值要求，例如充電樁整合數位看板以投放廣告，將帶動高亮度強固型顯示器需求；充電樁供電削峰填谷並搭配再生能源，則需整合儲能設備並導入能源管理系統。前述各類充電樁加值應用，將成台系IPC業者得以搶佔充電樁供應鏈商機的重要切入點。

台系充電樁業者包含電源技術族群，諸如台達電、華城、康舒等發展充電樁整樁產品，以及非電源族群，如研華、友達等業者從充電樁零組件角度切入充電樁供應鏈。伴隨智慧充電樁軟硬體加值商機浮現，台系業者亦有所布局，如友達為充電樁提供高客製化人機介面解決方案、華玉以雲端能源管理平台切入充電樁市場、研華推出附帶機器視覺的自動充電樁，或是友通近期展示將大型語言模型(LLM)導入充電樁解決方案等，都是充電樁逐步邁向智慧化相關案例，有機會更進一步帶動公共充電樁加值應用生態系。