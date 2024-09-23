AI 與半導體大爆發 中經院：供電和 Taiwan+1 是重要考驗

AI與半導體大爆發，中華經濟研究院長連賢明23日表示，台灣因為半導體關係，在AI硬體部分扮演全球關鍵角色，半導體也成為台灣與世界接軌非常重要的產業，但半導體卻也是耗費大量能源和用水的產業，初估2030年電子產業用電量將達台灣整體電力的四分之一，未來如何持續發展AI產業，同時兼顧綠電和低碳排，將是政府的重要考驗。

同時，中華經濟研究院第二研究所分析師黃仁志也提醒，台灣半導體發展，還必須面對國際環境對「Taiwan+1」的要求，期望拓展海外生產基地、分散風險。不過，如此一來，台灣半導體產業產值雖仍會成長，但面對各國大廠持續布局AI晶片製造跟能力，台灣可能面臨全球市占率衰退的必然影響，如何鞏固自身優勢將是未來重要課題。

中經院今舉辦「地緣政治、政府新政與前瞻科技發展研討會」，探討AI研發與應用、半導體與晶片領域等主題。

連賢明指出，AI是今年全球投資市場最重要的議題，台灣也因為半導體關係，在AI硬體部分扮演重要角色，不少國際大廠也紛紛表示將來台設立AI資料中心，政府已開始重視並討論到底要如何解決供電？台灣將如何運用AI技術、半導體優勢，助攻台灣未來數位轉型的發展，但同時降低能源使用減少浪費，並促進綠色製造。

AI、半導體無疑已是全球經濟發展的重要議題外，連賢明今還特別提到，「地緣政治」也是國際經濟、科技戰略的關鍵因素，更已躍升為企業投資或擴張排名第一的最重要考量，地緣政治對台灣的影響尤其深遠，而地緣政治影響各國經濟發展最劇的就是所謂的供應鏈移轉，這對台灣來說是機會，卻也是挑戰，現在世界各主要國家都在尋求什麼地方是穩定、風險低的地方，由於過去台灣相對大量的投資都布局在中國大陸，現在在地緣政治風險的考量下，該如何進行供應鏈轉型，也是很重要的課題。

此外，連賢明今也指出，台灣產業以中小企業為主，政府也提出將促進百工百業導入生成式AI，進而做到數位轉型。但，連賢明進一步建議，如何透過AI技術，創造更多新創，進而再透過新創讓台灣在新南向部分扮演更關鍵角色，也是一個重要的思考點。