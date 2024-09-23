首次參加柏林2024 InnoTrans 友通展出軌道運輸方案

工業電腦廠友通（2397）將於9月24日至27日，首次參加德國柏林軌道與運輸設備展「InnoTrans 2024」。友通將於此次展會發表最新結合5G與AI的智慧邊緣運算平台，及一系列專為鐵道與智慧車載量身打造的應用系統，能在嚴苛的環境下執行長時間、不間斷的任務，以滿足市場對於安全、效率、乘客體驗、系統可靠性、未來可擴充性等關鍵需求。

AI和5G技術加速了物聯網在交通運輸領域的創新，不僅提升社會安全性，還能促進經濟成長，並有助於環境保護。友通提供廣泛的產品組合，涵蓋車載監控、監測系統、道旁控制解決方案、閘道器、不斷電系統(UPS)及智慧交通技術等，為各種應用場景提供靈活解決方案。

友通將於9月24日至27日，在柏林國際會展中心6.1展館、135號攤位展示多元且穩定的鐵道系統，其中包含搭載NVIDIA MXM模組與5G功能，專為應對日益複雜的列車運營需求而設計，並實現物聯網生態中的智慧交通與AI視覺技術應用。友通的鐵道解決方案通過EN50155等重要鐵道認證，確保運行的安全性與效率。

友通RC系列產品專為高效能鐵道應用設計，其中RC300-CS與RC500L-CMS，搭載Intel第8代/9代/10代處理器，提供多樣化連接選項，如PoE、MXM模組、5G-NR以及具2KV隔離保護的16位DIO埠。這些系統專為耐受極端溫度與震動而設計，並具備9-36VDC或77-138VDC寬電壓輸入，確保穩定運行。結合友通的備用電池，即使在最嚴苛的環境下，RC系列也能確保不中斷的運作。

除鐵道應用專業系統之外，現場也將展示友通最新車載解決方案，結合策略夥伴的先進技術，確保產品在各種環境下展現卓越效能與高度適應性。產品線涵蓋AI邊緣運算系列、駕駛人機介面、閘道器和不斷電系統(UPS)，均以可靠性為核心設計，並符合MIL-STD防震標準和SWaP（體積、重量與功耗）考量。友通的車載解決方案已通過E-Mark (E-24) 電磁相容性認證，具備寬溫、寬壓及穩健的電源管理功能，確保其在最嚴苛的環境下依然具備極高耐用性。

友通總經理蘇家弘表示：「憑藉我們豐富的經驗與先進的嵌入式解決方案，友通正引領智慧交通的未來。而InnoTrans這個國際舞台，是展示我們如何透過創新技術，塑造新一代智慧交通科技的最佳平台。」