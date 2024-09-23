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台灣華測合併廣益 擴大 LED 照明合規驗證業務

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

因應全球淨零碳排趨勢，光學及LED照明檢測需求大幅成長，CTI台灣華測（CTI Taiwan）宣布完成對台灣知名燈具實驗室—廣益全球驗證有限公司的併購。此次併購擴大了CTI台灣華測在光學與LED照明檢測市場的服務能量，並在BSMI LED照明檢測中占有一席之地，未來CTI台灣華測將持續擴展LED照明及光學檢測與認證業務，並計劃涉足Micro LED應用及公共工程照明檢測等新興領域。

廣益全球驗證 台灣老字號測試實驗室的併購效應

廣益全球驗證有限公司創立於2006年，是台灣具代表性的照明、光學測試實驗室之一，專注於全球LED產品安全認證和光學量測。廣益全球驗證擁有多項核心技術和資源，為全球市場提供消費產品安規驗證、安全認證諮詢服務，並涵蓋LED照明產品光學量測、台灣BSMI驗證、節能標章申請及美國能源之星認證等服務。此次併購將大幅提升CTI台灣華測BSMI市場覆蓋率，尤其是在LED光學量測及節能認證領域，為客戶提供更全面的一站式解決方案。

併購廣益全球驗證後，CTI台灣華測將不僅在服務項目和技術上取得大幅提升，也有助於公司進一步強化其在台灣乃至全球的市場競爭力。廣益的技術專業與華測檢測認證集團的國際資源結合，將實現雙贏，共同推動LED與光學檢測市場的進一步發展。

電池檢測與LED照明業務齊頭並進 2024年服務量能顯著增長

CTI台灣華測電子電器部門已穩居全台前五大電池實驗室之一，2023年為超過500家企業提供電子電器產品檢測報告，並協助超過100家客戶完成電池檢測BSMI認證申請。隨著全球對環保與能源效益的需求不斷提升，CTI台灣華測在相關領域的專業技術受到高度信賴。展望未來，併購廣益全球驗證後，CTI台灣華測預計在2025年大幅提升LED照明檢測及認證的服務量能，滿足市場對高效節能照明產品的需求。

持續拓展新興檢測領域 布局未來市場

針對未來發展，CTI台灣華測將進一步開拓新興檢測領域，涵蓋如Micro LED應用、智慧照明及公共工程照明檢測等技術前沿項目。這些領域代表了未來LED照明技術的發展方向，CTI台灣華測將積極投入資源，提供前瞻性的檢測與認證解決方案，確保產品符合國際標準，協助企業迅速進入市場。

CTI台灣華測引領淨零碳排市場 併購廣益助推業務全面升級

2050淨零排放是重要政策與達成的目標，CTI台灣華測近年新增環境永續服務，協助國際品牌制定節能減碳規範與可達成的行動計畫，其中更換LED是政府多年的補助主要計畫之一，也是節能減碳最高效與直接的解決方案，併購廣益後，CTI台灣華測也將提供客戶更多的服務，包括計算能源與碳排放的減量，助力客戶達成永續經營的目標。

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