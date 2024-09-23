00888成分股調整 AI供應鏈京元電等入列

受益人數達6.3萬人的00888永豐台灣ESG ETF（00888）追蹤指數富時台灣ESG優質指數進行指數半年度調整，這次調整新增五檔，同時剔除22檔個股。

永豐台灣ESG ETF(00888)經理人蔡長琛表示，富時台灣ESG優質指數是依據富時指數公司編製原則，透過富時評鑑系統的ESG評分，以及殖利率作為加權等條件，最終篩選出「ESG評分高、殖利率佳」的優質企業。這次新增瑞昱（2379）、京元電子（2449）、萬海（2615）、中租-KY（5871）及環球晶（6488），並剔除台塑（1301）、東元（1504）、中鋼（2002）、中華（2204）及智邦（2345）等標的，指數成分股以台積電（2330）、聯電（2303）為主要持股。

蔡長琛指出，這次成分股納入封測廠大廠京元電，可望為00888增添動能，京元電業績除了受惠於AI供應鏈的連動而跟著水漲船高外，所承接的GPU晶片測試時程也將再往後延長，預估至2025年與AI有關的營收比重將提升，可望再提升毛利率。

蔡長琛提醒，聯準會開啟降息循環，出乎市場預期降息2碼，同時臨近11月美國總統大選，投資人仍要注意股市波動風險依然存在，建議可選擇ETF來分散單一個股風險，以00888為例，一次就能涵蓋數十檔個股，參與台股投資契機，且重視股息率，順應ESG趨勢風潮，相當適合投資人作為長期存股標的。